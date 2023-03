AS REALA KOJEG NIKO NEĆE! Bio u timu sa Lukom Jovićem, s "kraljevskim klubom" osvajao sve, sada je bez kluba!

Sa Real Madridom je osvojio sve, i to više puta, sa 30 godina nema klub nakon loše epizode u Sevilji.

Izvor: Profimedia

Bivši fudbaler Real Madrida Isko, nekada dobitnik nagrade "Zlatni Dečko" oko kog se otimalo pola Evrope, sada nema klub. Ugovor sa njim je imala Sevilja, ali Andalužani nisu željeli da produže saradnju sa tridesetogodišnjim napadačem krajem 2022. godine. Postojalo je na kratko interesovanje Bundesligaša Union Berlina i posao je skoro bio gotov, ali je transfer propao usljed neslaganja oko ugovora, iako je Isko prošao ljekarske preglede.

Isko je u prvim danima seniorske karijere nastupao za Valensiju, zatim je u Malagi eksplodirao i 2013. je stigao u Real Madrid gdje se zadržao i sljedećih devet godina. Sa "kraljevskim klubom" je osvojio sve što se može osvojiti u klupskom fudbalu i to više puta. U svojim vitrinama ima pet trofeja Lige šampiona, tri titule La Lige, četiri svjetska klupska prvenstva i tri super Super kupa Evrope i jedan kup Kralja.

U Realu po mišljenju mnogih nikada nije pokazao svoj pun potencijal usljed čestih povreda, a i zbog nevjerovatnog napadačkog tria koji je vodio Real do svih titula. Kada je Geret Bejl izgubio mjesto startera, a Kristijano Ronaldo napustio klub, ukazala se šansa za Španca koju on nije iskoristio i ponovo je pao u drugi plan iza novih mladih igrača predvođenih Karimom Benzemom, čak je i Luka Jović više igrao od njega. Iska je to frustriralo pa je nakon dolaska u Sevilju govorio i o periodu u redovima Madriđana. Sada je bez kluba a on se nada nada angažmanu u nekom klubu iz liga petice.