Faruk Hadžibegić: Zadovoljan sam početkom kvalifikacija, nastaviću politiku otvaranja vrata mlađim igračima

Faruk Hadžibegić, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, u razgovoru za Agenciju Anadolija rekao je da je zadovoljan viđenim i sa osvojena tri boda iz prve dvije utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine. Istakao je da i dalje vjeruje da je Bosna i Hercegovina među glavnim kandidatima za plasman na narednu smotru najboljih evropskih selekcija.

Bosna i Hercegovina kvalifikacije u grupi ”J” otvorila je pobjedom nad Islandom (3:0) u Zenici, a potom je doživjela poraz od Slovačke (0:2) u Bratislavi, no Hadžibegić smatra ”najbitnije je da smo pobijedili kao domaćini na startu takmičenja” te dodaje ”zadovoljan sam i pored razočarenja nakon poraza u Slovačkoj”.

“Ima još puno utakmica da se igra. Nove utakmice nam dolaze i mislim da će one posljednje u novembru odlučivati ko će biti među dvije prve ekipe u grupi. Zadovoljan sam zbog toga što smo startovali sa pobjedom i pokazali potencijal, ne samo ekipe i saveza, publike i navijača, već time što je to bila osmoza koja je bila perfektna. Obje utakmice su pokazale neke slabosti koje moramo korigovati, ne samo na terenu, nego i generalno u sportskom ponašanju koje treba popraviti“, kazao je Hadžibegić.

Prilika za mlade fudbalere

Hadžibegić je u intervjuu za Anadoliju istakao da je zadovoljan i time što je, kako je ranije i najavio, promovirao i priliku dao mladim igračima i nadama bh. fudbala.

“Bio je tu Gazibegović, bio je tu Dedić, bio je tu Tahirović, Bilbija je tu bio kao predstavnik igrača Premijer lige Bosne i Hercegovine, tako da je taj cjelokupni projekat u koji smo krenuli neki vid ozdravljenja te sportske atmosfere, bez namjere da bilo koga povrijedim, a što će biti od koristi i reprezentaciji i našim klubovima”, rekao je Hadžibegić.

Mlada zvijezda Rome Benjamin Tahirović debitirao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i dobio povjerenje selektora u obje utakmice na startu kvalifikacija, a Hadžibegić naglašava da mu je šansu dao zato što je i taj 20-godišnjak sve učinio da dobije priliku.

“Savez je već u jednoj svojoj sportskoj politici već duži period stavio na radare mlade igrače koje ćemo pokušati da ubacimo u reprezentaciju kada bude prilika za to. Imao sam hrabrost da na prvoj utakmici stavim Tahirovića umjesto predviđenog Huseinbašića. Nastaviti ću tu politiku sa željom da pomognem svima i da otvaram vrata mladim igračima. S jedne strane je to dobro, a s druge strane bih zamolio da malo damo vremena tim mladim igračima. Već vidim da se po medijima spominje pet, šest novih imena. Treba dati vremena i tim momcima, jer oni svi ne mogu doći u isto vrijeme. S druge strane, koliko god sam hrabar i imam želju da pomognem, ne mogu ih toliko staviti u ekipu jer imaju momci koji su tu već igrali“, pričao je Hadžibegić.

Nadalje naveo je da Bosna i Hercegovina ima relativno mladu ekipu, ali da se radi i o selekciji koja ima veoma malo iskustvo u međunarodnim takmičenjima. Dodao je da su od iskusnih igrača tu uglavnom ostali kapiten Edin Džeko, golman Ibrahim Šehić i veznjak Rade Krunić.

“Sportski smo neiskusna ekipa koja još puno stvari treba da nauči da bi postala prava kakvu je svi želimo vidjeti. Ona ima potencijal, to je vidljivo i zato će biti oscilacija kod nas jer ima tu i emocija. Zamislite vi momka Dedića sa ovakvim ovacijama koje je imao u Zenici. To mu se nikada ranije nije desilo i čovjek je sigurno bio negdje u oblaku. Tako da i taj momak ima pravo na slabu utakmicu i ima pravo na period adaptacije i učenja kao i drugi igrači, Nije ni Džeko, koji je danas lider, na početku karijere bio isti ovakav, nego je rastao iz utakmice u utakmicu“, smatra Hadžibegić.

Ističući kako i iskusni Džeko i mladi Tahirović igraju u velikim klubovima i kako samim tim imaju mjesta i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Hadžibegić je kazao da je potrebno mijenjati filozofiju i percepciju u bh. fudbalu na način da ne bude pretjerane euforije i katastrofe, već da stvari budu realno postavljene ”kako bismo došli u priliku da igramo takmičenja na najvećem nivou sa Francuzima, Belgijancima ili Italijanima”.

Imam strpljenja

Hadžibegić neupitno zrači optimizmom nakon što su se malo slegle emocije poslije uvodnih mečeva u borbi za plasman na šampionat Starog kontinenta.

“Kažem, zadovoljan sam. I dalje mislim da ćemo biti glavni ili jedan od glavnih kandidata za odlazak na Evropsko prvenstvo. To nam je cilj. Ne bojim se to reći. Ne bojim se neuspjeha, ali hoću da radim za uspjeh jer to želim i to mi je posao i obaveza. Drago mi je da me moji saradnici slijede sve više i više. Još smo na prvom stepeniku, ali imam strpljenja, iskustva i kvaliteta da to dovedem do kraja. Sigurno ću neke stvari mijenjati, pomaći i zato mi treba vremena. Očekujem da to bude nabolje, ali nisam ni ja sveznalica i mogu napraviti greške, ali mogu garantovati da niti jednu neću napraviti svjesno i namjerno“, kazao je Hadžibegić.

Iako dugo živi u inozemstvu, Hadžibegić je kazao da nikada nije napustio Bosnu i Hercegovinu i kako ga trenutno samo zanima fudbal i uspjeh nacionalnog tima njegove zemlje.

“Zadovoljan sam izuzetno prijemom i od publike i igrača. Nisam ni sumnjao da će me neko dočekati kao nekog neprijatelje ili babarogu. Sa igračima imam vrlo profesionalan, ljudski, roditeljski odnos. Tretiram ih sve na isti način, mada ima razlike u pristupu jer drugačiji je razgovor sa Džekom i sa Tahirovićem. Što je sasvim normalno kao i u porodici kad imamo starijeg brata i obojicu ih volimo, ali i zaružimo ako treba“, rekao je Hadžibegić.

Govorio je i da je u reprezentaciji Bosne i Hercegovine stvorena pozitivna atmosfera i da je treba dalje graditi te je dodao da je i publika učesnik toga i da je podrška na zeničkom “Bilinom polju“ bila “vrh vrhova“.

“Moram reći i to da sam prvi put u životu doživio nešto. Dođem sad u trgovine nešto kupim i oni neće da mi naplate, ljudi neće da naplate. To je za mene nešto neočekivano, pozitivno. Ljudi su prepoznali te kvalitete generalno koje imamo i žele svi da se uključe“, rekao je Hadžibegić ne skrivajući emocije zbog podrške koju mu građani pružaju od dolaska na klupu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Ne može selektor kasniti, niti igrač pojesti dvije kile pite

Najavio je da navijači u narednim utakmicama u junu protiv Portugala u gostima i Luksemburga na domaćem terenu mogu očekivati pošten odnos, borbu i angažman na terenu te je dodao da sa selektorske pozicije to može garantirati.

“Moramo naći način da iskontrolišemo te emocije euforije i katastrofe i da dođemo na neku realnost. Pošto naši igrači koji dolaze iz Milana, Intera, Rome i drugih klubova imaju profesionalnu sportsku zahtjevnost gdje je tolerancija nula, ne postoji tolerancija i sve je određeno kad spavaš, šta jedeš, kako govoriš, kako se izražavaš jer tako braniš instituciju. Ovdje kad dođemo mi se kolektivno malo opustimo. Počev od mene, pa i svi ostali. E, to je ta zahtjevnost i stvar koju moramo svi kolektivno promijeniti i učiniti da to ne bude kao što je prije bilo. To je jedan od osnovnih uslova koje moramo ispuniti da bi bili veliki ili krenuli prema velikima. To što naši igrači imaju u klubovima, trebaju imati i ovdje u reprezentaciji, a ne da možemo tolerisati selektoru da zakasni na konferenciju za štampu ili da igrač pojede dvije kile pite. Karikiram naravno da bi ljudi lakše shvatili“, istakao je Hadžibegić.

Uspjesi Hrvatske primjer za ostatak regije

Naglasivši da su ovo prostori talenata u sportu i svim granama života i da je mladim samo potrebno dati uslove da ostvare uspjehe, Hadžibegić je kazao da prati i reprezentacije susjednih zemalja i da je u kontaktu sa brojnim prijateljima u regiji i šire.

“Mi iz sportskog svijeta u regiji smo stalno u kontaktu. Proveli smo toliko dugo vremena igrajući zajedno, tako da ta naša prošlost se ne može izbrisati. Mi jesmo protivnici kad igramo jedni protiv drugih, ali kad gledamo druge utakmice onda smo za njih ili neutralni. Trenutno sam jedino okupiran i jedina želja mi je da moja reprezentacija ide na Evropsko prvenstvo. Ostalo pogledam, ali ne bih zauzimao neke stavove šta je i kako“, kazao je Hadžibegić.

Ukazujući na velike uspjehe fudbalske reprezentacije Hrvatske u proteklim godinama, Hadžibegić je kazao da nema mjesta za ljubomoru, već kako treba vidjeti šta to oni imaju i primijeniti to na druge reprezentacije u regiji.

“Dobro poznajem selekciju Crne Gore koja je izuzetno kvalitetna u svim domenima i mislim da su na jako dobrom putu. Srbija ima jako veliki potencijal. Pričao sam i sa Piksijem i drugim o tome šta se desilo da nisu otišli dalje na Svjetskom prvenstvu, ali na kraju krajeva to je fudbal, to je sport. Ne možemo uvijek reći da smo pobijedili jer smo bolji, niti uvijek da smo izgubili jer smo slabiji“, zaključio je Hadžibegić.