Barbarić najavio hercegovački derbi: Zrinjskom prepuštamo ulogu favorita

Trener Širokog Brijega i napadač Daniel Lukić najavili su ligaški derbi sa Zrinjskim.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

U subotu, 1. aprila na stadionu Bare u Čitluku s početkom u 14 časova biće odigran 72. veliki hercegovački derbi između Zrinjskog i Širokog Brijega.

Na današnjoj konferenciji za novinare utakmicu su najavili šef stručnog štaba Ivica Barbarić i napadač Daniel Lukić.

"Radi se o utakmici koja budi posebno zanimanje i to je jako dobro. Mi smo ovu reprezentativnu pauzu iskoristili da malo podignemo kondiciju. Zrinjski je posljednjih godina dominantna ekipa i to im omogućuje kvaliteta i širina igračkog kadra. Sigurno će biti zahtjevna utakmica, ali mi moramo biti maksimalno koncentrsani tijekom cijele utakmice i pokušati ispuniti sve ono što želimo, a to je svakako pozitivan rezultat", rekao je Barbarić.

U proteklom periodu ekipa Širokog Brijega imala je određenih problema s povredama igrača i kartonima. Barbarić za ovu utakmicu zbog kartona neće moći računati samo na Kuprešaka, a nakon ozljede u kadru su ponovno Pejić i Barišić.

"Zrinjskom dajemo ulogu favorita u ovoj utakmici. No, imamo se i mi čemu nadati u derbiju. Kroz maksimalan fokus i koncentraciju želimo ostvariti pozitivan rezultat i vjerujem kako ćemo u tome uspjeti, poručio je glavni trener Širokog Brijega.

Nakon povrede u konkurenciji za utakmicu je i napadač Daniel Lukić koji je rekao kako momčad spremno dočekuje veliki hercegovački derbi.

"Iza mene je jedna ozljeda, ali već sam u pogonu skoro dvije sedmice. Osjećam se dobro i spreman sam za derbi. Momčad je jako dobro radila tijekom ove stanke, tako da spremni dočekujemo ovaj hercegovački derbi koji ima posebnu draž za nas", naglasio je Lukić.

Pravdu u velikom hercegovačkom derbiju će dijeliti Irfan Peljto iz Sarajeva.