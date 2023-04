Dejan Stanković odgovorio na uvrede navijača: Nisam odmah vidio šta je Murinjo uradio, i on zna da sam ponosan na to!

Srbin imao poruku za navijače Rome, koji su mu skandirali da je ciganin

Izvor: Profimedia

Dejan Stanković vrijeđan je na stadionu Rome skandiranjem da je ciganin, na šta je skočio trener domaćeg tima Žoze Murinjo i zaustavio uvredljivo skandiranje na račun Srbina. Poslije meča je Stanković bio upitan za taj momenat na stadionu na kojem je bio zvijezda Lacija, i uz gorčinu u glasu govorio je o tome.

"Da li želite da pričamo o skandiranjima? Da li je to jedino šta vam je bitno? Ponosan sam na to da budem ciganin. Ne vrijeđa me to. To je nešto na šta sam ponosan i Žoze to zna. Hvala mu na tome što je uradio. To kažem sada, jer to nisam primijetio na terenu", rekao je Stanković nakon meča u kojem je njegov tim doživio poraz 0:3.

Njegov tim je tim neuspjehom napravio još jedan korak ka Seriji B, a jako važan trenutak meča bilo je isključenje defanzivca Đenovljana Murilja, koji je dobio drugi žuti karton zbog prekršaja daleko od gola, u 52. minutu. Nedugo nakon toga, vezista Rome Žoržinjo Vajnaldum pogodio je za 1:0 na asistenciju Nemanje Matića i tu je bilo najavljeno kako će meč biti završen.

U završnici je Roma "ovjerila" pobjedu golom Paula Dibale iz penala kome je takođe prethodila akcija Matića i Vajnalduma, a konačan rezultat postavio je Stefan El Šaravi u 94. minutu. Ovako je Stanković analizirao utakmicu: "Žao mi je što smo ostali sa desetoricom igrača, ali ostaviću stručnjacima da analiziraju taj momenat. Dobro smo se držali na terenu, otežavali stvari protivniku. Bilo je to teško uraditi i kada smo imali isti broj igrača, a kamoli kada je bilo 'deset na 11'. Izveli smo taktičke stvari koje smo pripremali. Neću da komentarišem te situacije, umoran sam od toga. Ponosan sam na momke, veoma su vezani za dres koji nose i svjesni su težine situacije. Ponosni smo i ponovo ćemo se podići", rekao je Stanković.

Sampdoriju do kraja sezone očekuje još 10 mečeva, a u narednom će u četvrtak ugostiti Kremoneze.

