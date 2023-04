Srbija ima TRI SIGURNA UČESNIKA GRUPNE FAZE UEFA TAKMIČENJA: Zvezda u Ligi šampiona, a Partizan može i da izvisi!

Srbija će sljedeće sezone imati pet učesnika u UEFA takmičenjima od čega tri imaju garantovano mjesto u grupnoj fazi Lige šampiona, Lige Evrope ili Konferencijske lige. Problem za Partizan je što za sada ne drže ni jedno od tih mjesta.

Izvor: MN PRESS

Istorijska sezona Superlige polako ulazi u završnicu, a čini se da je nepoznato sve sem šampiona. Crvena zvezda ima ogromnu prednost u odnosu na najbližeg pratioca (18 bodova) i mogla bi već na startu plej-ofa, ako ne i ranije, da i teoretski obezbijedi čak šestu uzastopnu titulu koja sa sobom donosi veliki benefit u vidu učešća u grupnoj fazi Lige šampiona, odnosno finansijsku dobit u vidu najmanje 30 miliona evra.

Sve to je zasluga srpskih klubova, bolje rečeno "vječitih", koji su uspjeli da u posljednjih pet sezona naprave veliki bum u UEFA takmičenjima i tako su Srbiju postavili na 11. mjesto rang-liste. Suspenzija ruskih klubova išla im je naruku, tako da će Srbija bez obzira na sve u predstojećoj sezoni imati čak pet predstavnika u evropskim takmičenjima, odnosno već sada može da se kaže da će najmanje tri kluba tokom jeseni igrati međunarodni fudbal. Preciznije, sigurno je učešće bar tri srpska kluba u grupnim fazama UEFA takmičenjima, a što ne bi pokušali da dođu i do svih pet?

Pošto je bilo mnogo različitih informacija koje su zbunjivanje navijače, vrijedi istaći da će Crvena zvezda kao šampion Srbije sigurno učestvovati u grupnoj fazi Lige šampiona, bez obzira na rezultate u ovosezonskim izdanjima UEFA takmičenja. Odnosno, mjesto nije uslovljeno time ko je osvajač Lige šampiona, Lige Evrope, Konferencijske lige...

A, šta je sa ostalim mjestima na tabeli Superlige? Vicešampion države, a oko tog mjesta je velika borba i trenutno ga drži TSC, ide u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i to na stazu "ligaša". To znači da su im potrebne dvije evropske eliminacije da bi došli u isto elitno društvo kao i Crvena zvezda. Ako izgube odmah u trećem kolu kvalifikacija, ne idu kao što se misli u plej-of Lige Evrope nego obezbjeđuju direktan plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Isto naravno znači i u slučaju ispadanja u plej-ofu za Ligu šampiona. Dakle, vicešampion Srbije je siguran učesnik grupne faze Lige Evrope, a može i do Lige šampiona.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osvajač Kupa Srbije je takođe siguran učesnik grupne faze UEFA takmičenja. U ovom trenutku za pehar konkurišu Radnički Niš, Vojvodina, TSC, Novi Pazar, Napredak, Crvena zvezda, Radnik Surdulica i Čukarički, a osvajač će evropske kvalifikacije početi u plej-ofu Lige Evrope. Dakle, imaće pokušaj da se nađe u drugom po kvalitetu UEFA takmičenju, dok čak i u slučaju poraza - obezbijediće mjesto u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Ukoliko Kup Srbije osvoji neko od klubova koji su prvoplasirani ili drugoplasirani (u ovom trenutku Crvena zvezda i TSC), ovaj benefit se prenosi na trećeplasiranog na tabeli Superlige.

Što se tiče pozicija tri i četiri, odnosno četiri i pet (ako Kup Srbije osvoji šampion ili vicešampion), one takođe donose učešće u Evropi, ali uz vraški težak zadatak. Klubovi na pomenutim pozicijama će krenuti u UEFA kvalifikacije iz trećeg, odnosno drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, što će reći da moraju da preskoče dvije, odnosno tri prepreke. Upravo zbog toga Partizan sebi ne bi smio da dozvoli da u sezoni u kojoj Superliga ima veliku prohodnost, mora da igra naporne kvalifikacije i strepi duže od bilo koga iz domaćeg fudbala.

Izvor: MN PRESS

Podsjetimo, Crvena zvezda kao prvoplasirani tim na tabeli Superlige ima 76 bodova, TSC je drugi sa 58, Čukarički treći sa 56, Partizan četvrti sa 54, dok je Vojvodina peta sa 50 bodova. Do kraja "regularnog" dijela sezone ostala su još samo dva kola, nakon čega počinje plej-of u kome nas čeka možda nikad veća borba za plasman od drugog do šestog mjesta, pošto ni Novi Pazar sa 47 bodova ne odustaje od borbe.

Ovo će biti praktično jedina ovakva sezona srpskog fudbala pošto će od 2024. godine na snazi biti nova pravila, pa će tako Superliga ostati bez direktnog učesnika grupne faze Lige šampiona, dok su neophodni dobri rezultati svih pet predstavnika kako ne bi očas "potonuli" na UEFA rang-listi.