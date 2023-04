"TEŠKO VRIJEME DA GOSTUJEMO SARAJEVU!" Vlado Jagodić pred meč u Zenici: Još uvijek tražim DOBITNU kombinaciju!

Sloga Meridian na otvaranju 25. premijerligaškog kola gostuje bordo timu.

Premijerni meč 25. kola m:tel Premijer lige BiH odigraće Sarajevo i Sloga Meridian (petak, 20.00), na stadionu "Bilino polje".

Dobojlije pod komandom trenera Vlade Jagodića ulaze u ovaj duel nakon poraza u istorijskoj premijerligaškoj utakmici od Veleža (0:2), a strateg tima sa "Luka" podvukao je, u najavi utakmice, da ovo gostovanje za njegov tim ne dolazi u idealnom trenutku.

"Teško vrijeme za nas da gostujemo Sarajevu. Tačno je da ne igramo na Koševu nego na Bilinom polju, što mene lično veseli jer sam na tom stadionu prije imao dobre rezultate sa Čelikom i sa mladom reprezentacijom. Problem za nas je što smo u prethodnoj utakmici, prvoj pod mojim vođstvom i na stadionu u Doboju, odigrali tako kako smo odigrali a to je kontra od onoga što sam ja planirao. Mislio sam da možemo odigrati pozitivnim rezultatom protiv Veleža i da bi nam to bio vjetar u leđa sada u susretu sa Sarajevom, međutim nije bilo tako", rekao je Jagodić za portal "Sport i mladi", napomenuvši da je Sarajevo diglo formu i popravilo rezultate.

"Kolega Varešanović je očigledno našao dobitnu kombinaciju, a ja moram reći da je još uvijek tražim. Prvo poluvrijeme protiv Veleža me puno razočaralo, jer nismo ništa radili što je trebalo da uradimo. Budemo li tako djelovali protiv Sarajeva, mogla bi se ne daj Bože ponoviti ona utakmica koja je odigrana prije izvjesnog vremena, kada je Sloga Meridian vodila 1:0 a na kraju izgubila 4:2. Ja jesam uvijek optimista, ali prijetiti Sarajevu ili davati bombastične izjave da idemo po bodove protiv Sarajeva, zaista bi bilo u ovom trenutku neumjesno. Može to tumačiti ko kako hoće, mi smo svjesni svoje situacije trenutno, ali niko nam ne može zabraniti da mi izađemo na teren, da se borimo i da izborimo povoljan rezultat", poručio je Jagodić, najavivši promjene u timu u odnosu na duel sa Mostarcima.

"Ne volim nedisciplinu i ne volim neispunjavanje taktičkih zadataka. Ja jesam kratko sa ekipom, međutim i moj prethodnik je to radio na sličan način i ja znam da to nije neizvodljivo. Svi oni koji trenutno igraju u Slogi Meridian moraju znati da se samo maksimalnim angažmanom možemo izboriti za konačan cilj, a to je da Sloga Meridian i sljedeće sezone igra Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će u petak biti zanimljiva utakmica i žao mi je da naša navijačka grupa ne može da putuje u Zenicu jer je to zamjenski stadion."

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 25. kolo

Petak:

Sarajevo – Sloga Meridian (20.00)

Subota:

Posušje – Sloboda (15.00)

Velež – Leotar (16.00)

Borac – Zrinjski (18.30)

Željezničar – Tuzla siti (20.00)

Ponedjeljak:

Široki Brijeg – Igman (18.00)

