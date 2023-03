Vlado Jagodić hvali Zorana Ćurguza: Uradio je izuzetan posao, ali to je trenerska sudbina

Iskusni stručnjak preuzeo je kormilo Dobojlija, sa kojima će do kraja sezone pokušati da izbori opstanak u m:tel Premijer ligi BiH.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Debitantsku sezonu u m:tel Premijer ligi BiH dobojska Sloga otvorila je odlično, sa nekoliko iznenađujuće dobrih rezultata na startu prvenstva, a onda je uslijedio pad.

S obzirom na uvodne rezultate Dobojlija, malo ko je mogao pretpostaviti da će u drugom dijelu sezone uslijediti veliki pad. "Crveno-bijeli" su bez trijumfa u 2023. godini, nanizali su pet utakmica u kojima nisu osjetili slast pobjede, a ceh je platio dosadašnji šef stručnog štaba Zoran Ćurguz.

Sjajni stručnjak, koji je sa Slogom ostvario istorijski plasman u bh. elitu, morao je da ode, a na njegovo mjesto stigao je Vlado Jagodić. Iskusni strateg vratio se u m:tel Premijer ligu BiH, gdje je ranije predvodio Radnik, Borac, Slobodu, Čelik i Kozaru.

"Posljednje dvije godine nisam bio prisutan u premijerligaškom takmičenju. Imao sam neke svoje zamisli i ciljeve, ali naravno da sam pratio i Premijer ligu BiH. Moram biti iskren, jesam bio skoncetrisan za neki inostrani angažman, ali desilo se da mi je Sloga Meridian ponudila da pokušamo vratiti kvalitet ekipe koji je imala u jesenjem dijelu sezone. Ja moram prije svega reći da je Zoran Ćurguz, moj kolega i prijatelj, ovdje uradio izuzetan posao. Međutim, to je trenerska sudbina, ja sam u svojoj karijeri takođe dva, tri puta doživljavao sličnu situaciju, jer kad nema rezultata uvijek je po treneru", rekao je Jagodić za portal "Sport i mladi" nakon prvog odrađenog treninga sa fudbalerima Sloge.

Iskusni strateg istakao je da njegov novi klub ne zaslužuje mjesto na kojem je trenutno u bh. eliti.

"Realno, u ovom trenutku Sloga Meridian ne zaslužuje ovo mjesto. Ja tako smatram jer je u jesenjem dijelu pokazala mnogo i bila je primjer svima u svim segmentima, osim u infrastrukturnim. Međutim, sada kada vidim šta ljudi ovdje rade… stvarno će biti fenomenalno kada se ubrzo završi", prokomentarisao je Jagodić i radove na stadionu "Luke".

Vidi opis Vlado Jagodić hvali Zorana Ćurguza: Uradio je izuzetan posao, ali to je trenerska sudbina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak Br. slika: 8 8 / 8

Često je Jagodić znao da bude "vatrogasac." Dolazio je u klubove kojima je hitno potreban "reset", a takav slučaj će sata biti i u Slogi Meridian.

"Na mom prvom obraćanju sugerisali smo igračima da dobro razmisle da li je uvijek trener kriv ili tu krivicu, ako ništa drugo, treba podijeliti. Kao što sam već rekao, Sloga Meridian je u jesenjem dijelu sezone bila za primjer, u proljetnom dijelu nije za primjer. Nažalost, u ovom proljetnom dijelu nema ni jednu pobjedu i to je prouzrokovalo da smo na poziciji kojoj jesmo. Gospodin gradonačelnik je danas jasno igračima rekao, a ja se slažem sa tim, da Sloga Meridian ima igrački kadar koji bi trebao biti najmanje u sredini tabele. Pokušaćemo, evo… Deset kola je kratak period, ali nije mi prvi put da preuzimam ovakvu odgovornost. Moj prethodni premijerligaški angažman je bio u Radniku, u Bijeljini, gdje nažalost nisu imali strpljenja, uključujući i njihovog gradonačelnika… Ja to moram reći. Ali to su neke druge stvari i taman kad smo bili napravili pozitivnu priču, ja sam morao iz kormila", rekao je Jagodić, koji je po odlasku iz Bijeljine radio u crnogorskom OFK Titogradu.

Jasno je da će tokom ove sezone imati samo jedan cilj - opstanak u društvu najboljih.

"Što se tiče Sloge Meridian, smatram da svi treba da damo svoj maksimum da klub ostane u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, jer to grad Doboj zaslužuje. Pogotovo kad se završi ovo zdanje koje se radi, a ne smijemo zaboraviti da Sloga ima skoro osamdeset godina postojanja. To je veliki jubilej i nije realno da se ispusti premijerligaški status ove ekipe."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ipak, neće biti puno vremena da se Sloga izdigne, s obzirom da je do kraja sezone u opticaju ostalo samo 30 bodova. Već početkom aprila Jagodić će imati debi, u domaćoj utakmici sa mostarskim Veležom.

"Smatram da sam danas, zajedno sa ljudima koji su ovdje, preuzeo jedan težak posao, ali svaki posao je težak kad nema mnogo vremena. Ja znam da je ova selekcija igrača rađena još prije godinu i više dana. Sistematski se radilo, ali je naišao period loših rezultata, a samim tim, kad nema dobrih rezultata mora se praviti nekakva promjena, koja najčešće bude oslikana promjenom trenera, a to se i danas desilo", zaključio je novi trener Sloge Meridian Vlado Jagodić.

Trenutno je dobojski premijerligaš na pretposljednjoj poziciji sa 23 boda, koliko imaju i Leotar i Tuzla siti. Bod više prikupili su Posušje i Sloboda i upravo među ovim klubovima, uz trenutnog "fenjeraša" Igman, treba tražiti dvije ekipe koje će na kraju sezone morati u niži rang.

(MONDO)