Goran Jurić: Arkan je uvijek bio korektan, a daj Bože da se rodi još neko kao Ćiro

„Bio je tu uz nas. Često smo bili s njim u društvu, često je dolazio u svlačionicu. Sve je bilo korektno“, opisao je nekadašnji defanzivac Zvezde Goran Jurić Željka Ražnatovića Arkana.

Goran Jurić jedini je Mostarac koji je nosio dres Crvene zvezde. Bio je na Maksimiru sa “crveno-bijelima” kada nije odigrana ona čuvena utakmica protiv Dinama, takođe je bio i na “Marakani” sa Hrvatskom u onom kultnom prvom meču protiv selekcije Jugoslavije poslije rata, kada je nestalo struje. Navijači Partizana ga isto pamte kada je sa Kroacijom „petardirao“ crno-bijele.

U dokumentarnom filmu “Nedjelja 13.” rekonstruisana je cijela priča o Maksimiru, pa su tu i prikazani kadrovi sa Željkom Ražnatovićem - ima ih nekoliko, kada se igrači povlače u tunel u pratnji Arkana, drugi momenat donosi prizor Ražnatovića uz fudbalere - Robert Prosinečki je nervozno pušio, bio je tu i Goran Jurić, Dragan Stojković Piksi, dok je Arkan razgovarao sa milicajcem.

Popularni Goce za “Glas Srpke” priznaje da nikad nije imao problema sa nekadašnjim nezvaničnim vođom navijača Crvene zvezde.

Jurić se prisjetio duela Kroacije (današnji Dinamo) sa Partizanom i podrške koju su dobili od Delija.

„Puno smo bolje igrali u Beogradu, nego u Zagrebu, iako smo ih dobili sa 5:0. Pred revanš na “JNA” došlo nam je u hotel 200 “delija” da nam daju podršku. To je bio prvi odlazak naš tamo poslije rata i cijele frke i nije nam bilo svejedno. Međutim, oni su došli i poručili nam: “Deri!”. Da ti kažem, najviše sam volio da bijem Partizan. Mislim da sam samo jednu utakmicu u Zvezdinom dresu izgubio od njih“.

Jurić je priznao kako iz Zvezde nosi samo pozitivna iskustva.

„Gledajte, u Mostaru je bilo puno vrhunskih fudbalera. Mostar je, iako ga volim najviše na svijetu, malo provincija, nismo mutavi, ali teško se bilo odvojiti od raje, familije i prijatelja. Kad sam ja dobio poziv od Džaje, nisam imao dilemu - pješke bih otišao u Beograd. U tri i po godine bio sam najstandardniji igrač Zvezde. Po sezoni sam, u prosjeku igrao 30 utakmica. Međutim, razbolio sam se, dobio šećer. Bili smo u Poreču na pripremama, Dejo (Dejan Savićević) i ja smo bili cimeri i dobio sam poziv iz Viga i rekao sam – 'Idem'. Klub je prije toga odlučio da niko ne može ići, ali ja sam zovnuo Džaju i rekao sam: 'Ti si me doveo, ti mi i pomozi, znaš kakva je situacija' Ispoštovao me je i odmah sutradan sam otišao za Španiju“.

Prisjetio se i anegdota iz tog perioda.

„Mi smo bili u hotelu “Metropol”. Dejo je bio u vojsci i došao je pred put u Milano. Jednom prilikom, pomoćni trener Vladica Popović je išao u redovnu kontrolu. Vidio je neko muvanje, a Dejo, Miloš Bursać i ja smo doveli neke Tajlanđanke u sobu. Vladica nam je upao i vidio sve i kreće frka. Mi mu kažemo da su došle da popiju piće, ovo ono. Vjerovatno je to rekao treneru Branku Stankoviću. U neka doba Bursać se izvukao, ne znam kad. Stane ga je uhvatio na hodniku. Kunem ti se, skidao ga je skroz da vidi da li je imao seks sa jednom od tih djevojaka. Otjerao ga kući“, rekao je on.

Jurić je odigrao i 16 utakmica za reprezentaciju Hrvatske koju je tada sa klupe predvodio Miroslav Blažević. O legendarnom Ćiri ima samo riječi hvale.

„Nemam više riječi koje nisam ispričao o njemu. Daj Bože da se rodi neko sličan njemu. Bio je fenomen u svemu. Čak i državu je mogao voditi. On je bio pedagog, fakin, kriminalac, učitelj, otac, majka, prijatelj...sve! Vidi, dobio sam poziv u reprezentaciju Hrvatske u 34. godini. Došli smo u Ukrajinu. Kući smo ih dobili 2:0, gore pun stadion, u Kijevu, frka je. Kod Ćire kad je sastanak, uvijek drži napetost, tenziju. Moraš biti kao vučjak. Ne da on da iko išta kaže, a ja znam da ću igrati. Kažem ja: 'Šefe!'; kad će on: 'Reci, sine, šta je?' Rekoh: 'Šta je bolan je*aćemo im mater!' Onda je on u momentu razmišljao da li da on meni je*e mater, da me pošalje kući pješke za Hrvatsku, ali skontao je poentu i nastao je opšti smijeh“.

Za kraj se prisjetio i jedne anegdote iz reprezentacije.

„Ili mi jedno veče kad smo došli na okupljanje , otišli smo u “Interkontinental”, pustio nas je da izađemo do ponoći. Došli su svi igrači sa strane, Italija, Francuska, Njemačka i mi svi pušteni ko sa lanca. U klubu smo organizovali feštu i ostali do tri, četiri ujutro. Ćiro je odnekud provirio i vidio da je kod nas sve golo u lokalu, mi, te žene što su bile s nama. Nikome 'a' nije rekao. Jedino Robert Jarni nije izašao. Došla mu je familija i Ćiro mu je je*ao mater što i on nije otišao“, zaključio je Goran Jurić za Glas Srpske.