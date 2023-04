"I OVO JE KAO POBJEDA!" Jagodić srećan zbog boda protiv Sarajeva: Bio nam je potreban pozitivni šok!

Šta je u odjavi utakmice sa Sarajevom rekao strateg Dobojlija?

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga Meridian osvojila je, u duelu sa Sarajevom, veliki bod u borbi za opstanak.

Tim Vlade Jagodića remizirao je u Zenici rezultatom 1:1, nakon svojevrsne drame u finišu meča kada je bordo timu poništen već proslavljeni pogodak.

"Podsjetiću da smo kod 0:0 izašli prvi na zicer, to smo željeli. Naš koncept u prvom poluvremenu je bio da napravimo Sarajevo pomalo nervoznim i da probamo da poentiramo, ako nam se stvori prva prilika. Nismo uspjeli, primili smo gol onako kako smo ga primili i naravno da je onda moralo da se mijenja. Napravili smo određene korekcije u samom poluvremenu i iskren da budem, presrećan sam jer smo u prvom napadu drugog poluvremena uradili ono što sam želio, a to je da da dođemo do izjednačenja i time potpuno Sarajevo dovedemo u nepovoljnu situaciju, da moraju da pređu na našu polovinu. Ulazak Krstovskog i Pece je bio znak da ćemo kontrirati, nismo baš bili dosljednji, ali momcima čestitam od srca na onome što su uradili večeras", rekao je Jagodić nakon utakmice, podsjetivši da je ekipa pred ovaj meč bila veoma desetkovana.

"Da li je to uticalo na Sarajevo, oni su ultra ofanzivno izašli. Bilo je to i očekivati, moraju da pobjeđuju zbog Evrope. Međutim, naše šanse i kad igraju juniori mogu da donesu rezultat. Neplanska je bila izmjena Nikolića i to nam je mnogo usložilo. Moram malog Albina (Omić, op.a.) da pohvalim, dijete prve sekunde igra, iz juniora je došao."

Jagodić je istakao da je srećan zbog boda, čestitavši u isto vrijeme Sarajevu na korektnoj utakmici.

"Naravno, tu je nervoza kad nema rezultata. Ja to potpuno shvatam, i meni je bilo teško kad smo u prošlom kolu izgubili kući. Međutim, ovo smo danas zaslužili, može to gledati ko kako hoće. Moji momci su zaslužili da ponesemo bod u Doboj i, nadam se, uđemo u jednu pozitivnu seriju."

Vjeruje Jagodić da bi večerašnji bod mogao da povede Slogu ka željenom smjeru.

"Sloga je do sada postigla 31. gol, Sarajevo je danas postiglo 32. Međutim, Sloga prije mene i sada sa mnom je na šest utakmica postigla samo jedan gol. Nama treba jedan pozitivan rezultat, ima kvaliteta. Moram da kažem da je nedostajalo šest igrača, ukupno sedam nije igralo od prošlog kola. Ipak, u svakom slučaju, imam roster, ne plašim se da ubacujem mlade igrače. Treba samo da mi odgovorno taktički odigraju ono što ja tražim. Onda se ne brinem, mislim da nam treba jedan pozitivan šok", rekao je Jagodić, istakavši da je i ovaj bod kao pobjeda.

"Moram to tako reći. Nama su domaći susreti sa direktnim konkurentima koji slijede opterećenje na kojem sad ove sedmice moram da radim. Nije uspjelo onih deset dana pred Velež, ali Velež je mnogo nezgodna ekipa za igranje. Nadam se pozitivnom pomaku, ako igrači shvate da niko nije nezamjenljiv i da svi treba daju maksimum, mislim da zas neće biti problem", zaključio je Jagodić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!