Skandal u Premijer ligi - trener ga izveo, a on ga odgurnuo! (VIDEO)

Pogledajte šta je Entoni Gordon iz Njukasla uradio svom treneru.

Izvor: Twitter/NOT_MOTD/Screenshot

Engleski fudbaler Entoni Gordon zimus je "posvađao" Čelsi i Njukasl junajted i na kraju je za sumu od čak 45 miliona evra stigao na "Sent Džejmsis park", međutim ako je suditi po prva tri mjeseca u novom klubu - neće se tu dugo zadržati. Talentovani krilni fudbaler je bez ikakvog učinka na sedam utakmica u dresu "svraka", a na sve to tokom vikenda je napravio skandal i ponizio svog trenera Edija Haua.

Gordon je u subotu odigrao vrlo blijedu utakmicu protiv Brentforda (2:1 za Njukasl) i nije pružio gotovo ništa kada ga je Hau uveo na poluvremenu, tako da ga je izveo iz igre u posljednjim trenucima utakmice, vjerovatno samo kako bi sa Metom Ričijem dobio na svježini, odnosno na požrtvovanju u odbrani koju uvijek donosi ovaj iskusni fudbaler.

To se Gordonu nikako nije dopalo tako da je bijesno krenuo ka aut-liniji, a kada ga je Hau pozdravio i želio da mu obrazloži svoju odluku, došlo je do guranja koje ne priliči navijačima. Za to vrijeme navijači Njukasla su mu zviždali, a Hau ga je zaustavio još jednom da bi ga smirio prije nego što je Gordon sjeo na klupu i posmatrao finiš utakmice u kojoj je njegova ekipa uspjela da sačuva tri boda.

Gordon je prethodno ponikao u Evertonu i važi za jednog od boljih driblera na Ostrvu, međutim karakter je uvijek bio problematičan i pitanje je šta će sad Haus raditi sa jedinim fudbalerom koji ga sluša, a toliko ga je koštao.

Anthony Gordon is a Toby. Example no. 89pic.twitter.com/RSzlcEaQdf — Not Match of the Day (@NOT_MOTD)April 9, 2023

