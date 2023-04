"ŽIVOT DAMO, KOSOVO NE DAMO!" Franjo ne staje: Hapsili me na Partizanu, na Zvezdi sam spasavao djecu! To sve ima u MUP-u

Bivši hrvatski reprezentativac je pun anegdota i iz košarke i iz fudbala

Izvor: MN PRESS

Poznati hrvatski košarkaš Franjo Arapović već je poznat po kontroverznim izjava, a veliku pažnju izazvala je i njegova prepričana anegdota sa utakmice Partizan - Dinamo, odigrane 1989. godine. Tog proljeća on je sa Cibonom u Mariboru nastupao na Kupu Jugoslavije u košarci, a potom je uhapšen na fudbalskoj utkamici Partizan - Dinamo.

Kako kaže za portal net.hr, sve zbog jakne koju je obukao za taj meč.

"Ja sam vam igrao u petak i subotu finale Kupa Jugoslavije u Mariboru, a mene hapse u nedjelju na utakmici Partizan - Dinamo jer sam imao bedževe koji su bili moderni, imao sam džins jakne i piše na njemu 'život damo, Kosovo ne damo'. To sam kupio normalno u dućanu u kiosku u Ljubljani. I onda me stave u maricu pet sati, trideset hiljada ljudi me vidjelo da me policija vodi. Rekli su samo mom bratu - ti ideš desno, a on s nama. Odveli su me u Petrovu u garažu i tamo sam bio do naveče. Sud je na kraju odlučio da mi se sve oduzeto vrati, da ništa nisam kriv jer se sve to moglo legalno kupiti. Oba sporna bedža su mi vratili."

On je rekao da je bio u centru pažnje i godinu kasnije, na kultnoj i nikad odigranoj utakmici Dinamo Zagreb - Crvena zvezda. "Spasavao sam djecu na 13. maj 1990. kad je bio bačen suzavac. Bio sam i na toj utakmici Dinama kad su bili neredi. Sve je to istina. Sve se to može naći i danas u MUP-u."

Arapović je u okviru istog intervjua pozitivno govorio i o marionetskoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj, fašističkoj tvorevini koja je postojala od 1941. do 1945. i koja je ostala upamćena po brojnim ratnim zločinima i zvjerstvima nad Srbima, Jevrejima, Romima, kao i Hrvatima neistomišljenicima.