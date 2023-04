ANONIMNI HRVAT STIGAO DA SMIRI RONALDA: Vodio niželigaše iz Zagreba, sad gasi požar pred transfer od 100.000.000 evra

Široj javnosti nepoznati hrvatski trener Dinko Jeličić preuzeće Al Nasr, ali samo privremeno. Plan je da uskoro stigne trener od 100.000.000 evra.

Izvor: Profimedia

Al Nasr je smijenio Rudija Garsiju poslije sukoba francuskog trenera sa nekim igračima u svlačionici, a sada je na njegovo mjesto postavljen anonimni Hrvat. U pitanju je Dinko Jeličić, 49-godišnjak koji će preuzeti ekipu dok se ne imenuje novi prvi trener.

Jeličić će voditi ekipu u polufinalu Kupa protiv Al Vahde, a onda i protiv Al Hilala u 25. kolu prvenstva. On je do sada vodio juniore Al Nasra koji su kao i prvi tim u svojoj ligi drugi na tabeli. Do sada je u karijeri vodio Kustošiju, Rudeš i Radnik Sesvete, redom niželigaške klubove iz Zagreba, kao i Novigrad, Fulad Jazd iu Irana i U19 i U20 selekcije Hrvatske.

On će biti prelaznon rješenje jer Al Nasr želi i na klupi da ima imena kao i na terenu. Nakon što su doveli Kristijana Ronalda sada žele nekoga sa kojim je on ranije sarađivao, a izbor je pao na Žozea Murinja. Trener Rome je pod ugovorom, ali mu sada saudijski klub nudi nevjerovatnih 100.000.000 evra za dvogodišnji ugovor.

Madridski "As" piše da bi on tako postao najplaćeniji trener u istoriji fudbala, pošto trenutno najveći ugovor ima Dijego Simeone u Atletiku i on iznosi 34.000.000 evra po sezoni. Probem za Al Nasr je to što "Posebni" ima ugovor sa Romom, ali i velike planove. Nakon osvajanja Lige konferencije želi da osvoji i Ligu Evrope.