Kapiten ne da na Miloša Milojevića! Borjan podigao glas za trenera: Nek pričaju šta hoće, samo pogledajte REZULTATE!

Milan Borjan je poručio da nema razloga da napušta Crvenu zvezdu dok se dotakao i teme odlaska Miloša Milojevića sa Marakane.

Izvor: MN PRESS

Golman i kapiten Crvene zvezde Milan Borjan oborio je rekord kluba po broju utakmica među stativama crveno-bijelih. Borjan je u Zvezdi još od 2017. godine i od tada je nastupio na 267 utakmica za srpskog šampiona, a iako je u više navrata dizao glas i potencirao odlazak sa "Marakane", nakon posljednjeg produženja ugovora do 2026. godine - sada ne planira da ide u inostranstvo i nagovještava da će karijeru završiti u Beogradu.

"Ugovor mi traje do 2026. godine, ukoliko me posluži zdravlje i zaobiđu povrede, možda ga produžim na još godinu-dvije. Nemam nikakav plan, ne znam šta bi trebalo da se desi da odem odavde, sjajno se osjećam. Zvezdu doživljavam kao moju porodicu, koliko je volim pokazao sam milion puta, mada to ne treba ni da se pokazuje, ta emocija i energija prosto izlaze iz mene. Moj šestogodišnji sin Filip sada trenira u klubu kao i brat Nikola. Zvezda nije ljubav, to je život, porodična tradicija", rekao je Milan Borjan u uskršnjem intervjuu za "Večernje novosti".

Borjan ističe da je imao ponude iz Turske, Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država, ali ne planira da napušta "Marakanu". Ni sada, ali ni u budućnosti: "Otići negdje, nije ta emocija kao ostati, s tim se složila i moja porodica. Srce je odlučilo da nije sve u parama, nije sve u inostranstvu i da ima mnogo toga lijepog i u našoj zemlji Srbiji. A ima i na Marakani još dosta toga da se uradi, nadam se još lijepih trenutaka."

To "još nešto" mogla bi da bude grupna faza Lige šampiona, treća za Milana Borjana u Crvenoj zvezdi. Nedostaje im još bod kako bi postali i prvaci Srbije, na tri koraka su od duple krune, međutim postavlja se pitanje da li će Miloš Milojević nastaviti započeto i poslije ovog ljeta. Što se tiče Borjana, oko njegovog učinka nema dileme.

"Vladan Milojević me je doveo, gledao sam ga kao oca, brata, prijatelja i psihologa. Kad god sam imao neki problem, mogao sam da odem kod njega. Deki Stanković je veliko ime, mnogo zna o fudbalu. Ima eksplozivan temperament, femomenalan je čovjek i siguran sam da će biti vrhunski trener kao što je bio igrač. Miloš Milojević ima znanje, ostvario je sa ekipom skladan odnos i dobru atmosferu.. Ljudi mogu da pričaju šta hoće, ali njegovi rezultati i ova bodovna razlika sve pokazuju. Ništa nije slučajno", poručuje kapiten Zvezde i tako kao da daje glas "za Milojevića" dok provejavaju priče o dolasku Baraka Bahara.