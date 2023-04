Evo ko čeka Crvenu zvezdu u Ligi šampiona! Biće u trećem šeširu, ovo bi bili protivnici da se sad završi sezona!

Crvena zvezda već sada može da razmišlja o grupnoj fazi Lige šampiona gdje će gotovo sigurno biti u trećem šeširu.

Crvena zvezda je osvojila šestu uzastopnu šampionsku titulu u Srbiji i postala je prvi učesnik grupne faze Lige šampiona u sezoni 2023/24. Za razliku od prethodnih godina kada su navijači crveno-bijelih strepili u ljetnim mjesecima i razmišljali koga bi mogli da dobiju na žrijebu u kvalifikacijama koje su nekada počinjale još u prvom kolu, pa se potom nadali da bi uz ispadanje favorita mogli da naprave čudo, ovoga puta toga nema.

Ne samo da je Crvena zvezda obezbijedila grupnu fazu Lige šampiona, nego su sve prilike da će takmičenje početi iz trećeg šešira, što je na papiru odlična vijest. U išćekivanju žrijeba koji je zakazan za 31. avgust 2023. godine, to u teoriji znači da bi mogli da dobiju "samo" dva jača protivnika.

Do skoro se činilo da je Crvena zvezda u četvrtom šeširu i da je potrebno da se "poslože" dvije-tri stvari kako bi došla do trećeg, ali kako piše specijalizovani portal za UEFA kalkulacije "Swiss Football Data", da se šampionati širom Evrope završe u ovom trenutku - najrealnije je da srpski prvak bude u trećem šeširu. Preciznije, Zvezda bi bila druga "iznad crte", a iako je moguće da dođe do preokreta u nekim prvenstvima, male su šanse da će crveno-bijeli "izgubiti" ovu poziciju.

Da se sutra završi sezona u evropskom fudbalu, najrealnije je da bi šeširi za grupnu fazu Lige šampiona za sezonu 2023/24 izledali ovako:

PRVI ŠEŠIR : Mančester siti, Juventus, Arsenal, Barselona, Napoli, Bajern, Pari Sen Žermen i Benfika

: Mančester siti, Juventus, Arsenal, Barselona, Napoli, Bajern, Pari Sen Žermen i Benfika DRUGI ŠEŠIR : Real Madrid, Mančester junajted, Roma, Ajaks, Borusija, Atletiko, Lajpcig i Porto.

: Real Madrid, Mančester junajted, Roma, Ajaks, Borusija, Atletiko, Lajpcig i Porto. TREĆI ŠEŠIR : Šahtjor, Salcburg, Dinamo Zagreb, Rendžers, Fejnord, Lacio, CRVENA ZVEZDA i Kopenhagen.

: Šahtjor, Salcburg, Dinamo Zagreb, Rendžers, Fejnord, Lacio, CRVENA ZVEZDA i Kopenhagen. ČETVRTI ŠEŠIR: Jang Bojs, Real Sosijedad, Olimpik Marsej, Seltik, Galatasaraj, Njukasl, Union Berlin i Lans.

Podsjetimo, Crvena zvezda je već najavila da će napraviti snažan tim koji će pokušati da se suprostavi velikim klubovima iz Lige šampiona, pa su tako za sada stigli Marko Stamenić i Piter Olajinka. Takođe, gotovo je sigurno da će novi trener biti Barak Bahar, dosadašnji šef Makabija iz Haife, koji je upravo prošle sezone zaustavio crveno-bijele i izbacio ih u kvalifikacijama za elitno evropsko takmičenje.