Stao sam na vagu, a Gvardiola je podivljao! Pep otjerao debelog fudbalera: Vikao je na mene, svađali smo se!

Samir Nasri se prisjetio kako se njegova karijera u Mančester sitiju okončala zbog viška kilograma.

Izvor: Profimedia

Bivši francuski fudbaler Samir Nasri počeo je fudbalski da "vene" i prije dolaska Pepa Gvardiole u Mančester siti, ali je dolazak najboljeg trenera svih vremena na "Etihad" ubrzao kraj njegove karijere. Gvardiola je u svojoj prvoj sezoni u Sitiju odmah naredio da Nasrija pošalju na pozajmicu u Sevilju pošto nije bio zadovoljan njegovom kilažom, a Francuz, koji se pošteno "zapustio" od kada je u penziji, nedavno se izjadao tim povodom.

"Imali smo nekoliko svađa tada, iako smo kratko sarađivali. Bio je razočaran što imam višak kilograma i to mi je stalno govorio. On je arogantan, ali na neki dobar način. Zna da je najbolji trener na svijetu i svima to stavlja do znanja...", rekao je Samir Nasri koji je kod Gvardiole odigrao samo jednu utakmicu prije nego što je otjeran u Španiju.

"Gvardiola iz tebe izvlači maksimum i, ako to ne možeš podnijeti, nisi za njegov tim. Prema meni je uvijek bio iskren i pošten, iako tada to nisam baš tako shvatao. Sjećam se na pripremama koliko je bio razočaran zbog moje kilaže. Morao sam svaki dan da stajem na vagu i jednom je baš bio bijesan zbog toga. Vikao je na mene jer ne mogu da skinem višak kilograma. Mislim da je tada i odlučio da me Siti proda", zaključio je nekada veliki talenat Francuske.

Istina je da je Gvardiola imao velika očekivanja od nekadašnjeg igrača Marseja i Arsenala, ali ga je njegov neprofesionalizam potpuno razočarao: "Znam da sam mu govorio da ne viče na mene jer nisam dijete. Možda sam se tada previše opustio na odmoru, ali iza mene je bila teška sezona. BIo sam povrijeđen, imao privatne probleme..."

Nasri se prisjetio da je to sve objasnio Gvardioli koji mu se izvinio nakon teških riječi, ali mu je objasnio da neće računati na njega sve dok ne skine višak kilograma. To se nije desilo, tako da je Nasri poslije kratkog poravka u Sevilji (sezona 2016/17) igrao još za Antaliju, Vest Hem i Anderleht. Karijeru je završio sa samo 33 godine, a može da se pohvali da je dvostruki osvajač Premijer lige sa Mančester sitijem.