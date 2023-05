NE VOLIM TITA JER NIJE VOLIO KATOLIKE! Čuveni fudbaler Hajduka: Nisam išao na Mundijal jer sam Hrvat i krstim se!

Legenda splitskog Hajduka Vilson Džoni smatra da postoji politički razlog zbog kog nije bio na spisku Jugoslavije za Svjetsko prvenstvo 1974.

Izvor: MN Press/YouTube/RTS Obrazovno-naučni program - Zvanični kanal

Poznati bivši jugoslovenski fudbaler Vilson Džoni, koji je ostavio dubok trag igrajući za Hajduk iz Splita, uzburkao je javnost pošto je u intervjuu za "Večernji list" ispričao da nije igrao na Svjetskom prvenstvu 1974. godine samo zato što se identifikovao kao Hrvat i katolik, odnosno nije propuštao priliku da se prekrsti na utakmicama. Fudbaler iz Splita, čiji su korijeni iz Prizrena, nastupio je tek četiri puta najjači tim bivše Jugoslavije, a tvrdi da zna i zašto.

"Hajdukov predsjednik Tito Kirigin me tada prevario. Izbornik Miljanić je uoči tog Svjetskog prvenstva 1974. godine već bio najavio: 'Ako se neko od reprezentativaca povrijedi, pozvaću Džonija'. I povrijedio se bio desni bek Krivokuća iz Crvene zvezde, i meni već u Hajduku čestitaju na pozivu u reprezentaciju, a ono odjednom umjesto mene pozvan Peruzović. To je išlo od Tita Kirigina...", poručio je Vilson Džoni koji poručuje da zna zašto je predsjednik Hajduka tada favorizovao Peruzovića umjesto njega, ma koliko suludo zvučalo da predsjednici klubova "kroje spisak" za Svjetsko prvenstvo.

"Zato što sam Hrvat i što bih se uvijek prekrstio na svakoj utakmici, a Peruzović ne. Niko osim mene to tada nije radio na utakmici. Jednom mi je Tito Kirigin kazao da neću više igrati za Hajduk budem li još jednom to napravio na utakmici. Rekao sam mu da uvažavam njegovo mišljenje, ali da nema pojma zašto to radim. Pitao me zašto, a ja sam mu objasnio: Zato da mi Bog da zdravlja da se ne povrijedim i da Hajduk pobijedi! Kad sam mu to rekao, umuknuo je".

Nedugo poslije toga Džoni je "ujeo" za srce navijače Hajduka pošto je prešao direktno u redove Dinama, pošto je proglašen za najboljeg jugoslovenskog igrača 1978. godine, da bi potom bio još u Šalkeu i Vatešajdu. Poslije karijere je radio kao skaut, a poznato je da nije trpeo bilo kakav autoritet, pa čak ni Josipa Broza Tita.

"Tito je bio u mojoj kući na kafi! Mi smo jednom, u povodu naslova prvaka, mislim 1971. godine, bili pozvani u njegovu vilu u Splitu na prijem. On nas je tada počastio, a ja sam mu prišao i rekao: 'Druže Tito, evo ja živim prekoputa, pa dođite sutra kod mene na kafu'. I bome je došao!", rekao je "Vili" i dodao da nije volio predsjednika SFRJ i pozvao ga je iz pristojnosti: "Ne možemo reći da je bio hajdukovac, jer iako je volio Hajduk, volio je on i druge klubove".

"Zašto ga nisam volio? Zato što sam volio i volim Hrvatsku, i katolike, a on to nije volio. Bio je jugoslovenski nastrojen, to su bila takva vremena".