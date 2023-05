Zvezdin najbolji tim ide po trofej Kupa Srbije! Miloš Milojević ništa ne rizikuje - hoće još jedan pehar ove sezone!

Trener crveno-bijelih oprezan pred četvrtfinale Kupa Srbije koje se u Beogradu igra protiv Napretka iz Kruševca.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je završila posao kada je u pitanju Superliga Srbije, ali ne i kada je u pitanju ova sezona srpskog fudbala. Do kraja sezone crveno-bijeli žele i drugi trofej, da odbrane pehar u Kupu Srbije i tako još jednom stignu do duple krune u domaćim okvirima. Naredna prepreka na tom putu je Napredak iz Kruševca.

Ne tako davno "Čarapani" su zaustavili Zvezdu u Kruševcu, pa Miloš Milojević veoma oprezno prilazi meču u četvrtinalu masovnijeg takmičenja. Sjeća se trener Crvene zvezde kako je izgledao meč na kojem zbog gola Bojana Matića njegova ekipa nije slavila.

"Uvijek igramo sa najboljim sastavom, tako će biti i sutra. Moramo da ispoštujemo fudbal i da igrači koji su odigrali dobro protiv Čukaričkog zadrže mjesto u timu da bi dobili i rotacijama dovoljnu dozu energije i motivacije pred meč", počeo je Milojević i zatim se prisjetio posljednjeg okršaja (1:1) protiv Napretka: "Igrali smo meč pred reprezentativnu pauzu protiv njih... Imaju način igre koji im odgovara, dobri su u prekidu i koriste prostor, ako se loše stoji iza lopte. U prethodnom meču su iskoristili to što smo mnogo mijenjali, ne igrač za igrača, koliko se desi da u prekidima gdje vam stoji najbolji skakač, usljed promjene u timu i želje za ubrzanjem, tu bude fudbaler koji nije dobar u skoku. Tu se onda javi problem, ali to je normalno i mora se kalkulisati. Bila je to situacija gdje smo imali kontinuirane tri, četiri greške, loša postavka i reakcija, iz čega slijedi kazna. Tako da, Napredak može da bude neugodan, neće im faliti motiva, jer je kup takvo takmičenje gdje jedna utakmica rješava sve, tako da, prava na grešku nemamo. Treba nam dobra igra i enerija da bi prošli dalje."

Zvezda je trenutno u nizu odličnih rezultata protiv srpskih klubova, ali... Miloš Milojević se ne opušta, a to ne dozvoljava ni igračima. Želi da igraju samo oni koji su maksimalno spremni, pa će čak i Uroš Spajić postepeno ulaziti u prvi tim.

"Ne znam da li smo baš za četiri gola kvalitetniji od njih, ali važno je da smo pobijedili. Kada je dobar odnos i kad se ispoštuju zahtjevi, ne morate da igrate sa 'najjačim' timom da bi dobili, tako je bilo u nedjelju. Drago mi je zbog momaka koji su dobro odigrali, stavili su me na slatke muke kada biram tim. Nisu svi spremni, ali znaćemo više poslije treninga u utorak popodne. Ako Rakonjcu fizički status dozvoli, trebalo bi da počne sutra. Što se Spajića tiče, on je spreman za 30-40 minuta, eventualno poluvrijeme. Sve zavisi od utakmice i intenziteta, da li ima puno duela ili je čistiji fudbal. Svakako ćemo gledati da ga uvedemo najbolje što je moguće za sve", podvukao je Milojević.

Meč Crvene zvezde i Napretka jedini je četvrtfinalni susret koji će se igrati u srijedu (18:30). Preostala tri meča na programu su u četvrtak. Na njima će se za mjesto u polufinalu boriti Radnik i Čukarički, TSC i Novi Pazar, odnosni niški Radnički i Vojvodina. Polufinalni mečevi igraće se 17. maja, dok je finale na programu 25. maja i još nije odlučeno gdje će biti održano.

(MONDO)