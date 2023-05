SITI GAZI RIVALE, ALI GVARDIOLU NE SLUŠAJU IGRAČI? Pep upirao prstom, Holand poklonio loptu: "To pokazuje kakav je"

Lider Premijer lige ide ka tituli, ali ima i situacija u kojima ne slušaju Gvardiolu.

Izvor: Twitter/GuardiolaTweets/printscreen

Fudbaleri Mančester sitija savladali su lids (2:1) i tako napravili još tri koraka ka novoj tituli u Premijer ligi, ali je Pep Gvardiola ipak pronašao razlog da se naljuti. Španski trener pobjesnio je na prvu zvijezdu tima, pošto je Erling Holand odbio njegove instrukcije i prepustio Ilkaju Gundoganu da izvede kazneni udarac u samom finišu meča.

Njemački fudbaler turskog porijekla bio je dvostruki strijelac u prvom dijelu meča pa je mladi Norvežanin želio da Gundogan postigne i het-trik, ali... Gundogan nije bio precizan, Gvardiola je pobjesnio jer ga igrači ne slušaju, a zatim strepio jer je Rodrigo nekoliko desetina sekundi kasnije prepolovio prednost. Pogledajte Gvardiolu reakciju, uz "Ti moraš da uzmeš penal" koje je uputio Holandu:

Pep to Haaland “You have to take it”pic.twitter.com/Hv4wyKhky6 — The Pep (@GuardiolaTweets)May 6, 2023

"Da je Gundogan postigao gol, sve bi bilo u redu. Het-trik, sjajno, idemo dalje... Ali izvođač je izvođač. Kod 2:0 to je posao, pogotovo u engleskoj ligi. Nije situacija gdje možete da zaboravite ko izvodi penale, to nije dozvoljeno", rekao je Gvardiola i dodao: "U Engleskoj nije gotova utakmica na 2:0. Da je bilo 4:0 i 10 minuta do kraja, onda OK... Želio sam da penal izvede igrač koji to inače radi. To znači Holand ili Marez. Međutim, i ova situacija pokazuje kakav je Erling. Htio je da obraduje svog saigrača, pokazao je da su mu saigrači veoma važni. Poštujem taj potez Holanda, ali je ipak trebalo da izvede penal, jer je za to specijalista."

Ipak, promašeni udarac sa bijele tačke nije uticao na konačan rezultat meča. Mančester siti je stigao do pobjede i sada ima četiri boda više od Arsenala na samo četiri utakmice do kraja šampionata. Još jedna titula praktično je obezbijeđena, pa bi Gvardiola mogao malo da progleda kroz prste svojim fudbalerima.