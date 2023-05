TUGA - PREMINUO TOTO KARBAHAL: Držao rekord Mundijala decenijama prije Mesija i Ronalda, odbio Real zbog svog kluba!

Čuveni meksički golman Antonio Toto Karbahal preminuo je u 93. godini.

Izvor: Profimedia

Tužne vijesti dolaze iz Meksika, preminuo je veliki Antonio Karbahal! Legendarni golman Meksika, prvi čovjek koji je nastupio na pet Svjetskih prvenstava doživio je duboku starost i preminuo je u 93. godini. On je 32 godine držao taj rekord pošto je branio za svoju zemlju u Brazilu 1950. zatim Švajcarskoj 1954. potom Švedskoj 1985. godine, a i u Čileu 1962. i Engleskoj 1966.

Tek je Lotar Mateus 1998. u Francuskoj postao drugi kome je to pošlo za rukom, a zatim su Karbahalovi sunarodnici Rafael Markez i Andres Gvardado uspjeli da dođu do istog učinka. Na prethodnom šampionatu svijeta to su uradili i Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo.

Poznat pod nadimkom "Toto" Karbahal je cijelu karijeru proveo u domovini, uglavnom u Klub Leonu, iako ga je pedesetih tražio i Real Madrid.

"Don Antonio, legende nikada ne umiru. Uvjek ćemo pratiti tvoje ruke, čast nam je što si bio dio našeg tima. Časno, sa poštovanjem i ljubavlju se opraštamo od naše vječne legende", stoji u saopštenju Leona.

Karbahal je primljen u bolnicu u Leonu zbog problema sa krvnim pritiskom, ali je pušten na kućno liječenje gdje je ubrzo preminuo.