Fudbaleri odbili da nose "dugu" na dresu! Bosanac i još četvorica neće da igraju!

Potencijalni reprezentativac BIH Said Hamulić je među igračima koji su odbili da igraju za Tuluz, objavili su francuski mediji.

Pet fudbalera francuskog Tuluza odbilo je da igra na današnjoj utakmici protiv Nanta zbog dresa koji je klub izabrao za meč 35. kola Lige 1. Lokalni list iz ovog grada na jugu Francuske prenosi da je problem nastao zbog "duge" koju će imati na leđima, a nije potrebno mnogo razmišljanja da je povod borba sa homofobijom i podrška LGBTQ+ osobama.

Prethodno je ovog vikenda sličan potez napravio i Donatijen Gomi, fudbaler Gengana, koji je odbio da se pridruži kampanji koju je pokrenula Liga 1. U želji da se izbore sa homofobijom, treneri i kapiteni najboljih klubova Francuske tokom vikenda će nositi trake u duginim bojama, što je kampanja koja traje već tri godine i za sada je bila vrlo uspješna, međutim uvijek se pojave i fudbaleri koji odbijaju ovakve naredbe.

Već je poznato i kojih pet fudbalera Tuluza ne želi da igra ako klub ima "šaru duge" na dresu, a to su Zakarija Abukal, Musa Dijara, Far Šaibi, Logan Košta i potencijalni reprezentativac Said Hamulić. Hamulić je zimus stigao iz Poljske u Tuluz, a jedna je od igrača koje prati i selektor BIH Faruk Hadžibegić.

Interesantno, trener je za meč pozvao 25 fudbalera, iako samo 20 mogu da budu registrovani za utakmicu, što jasno govori da je unaprijed znao da će biti i onih koji su protiv ovakve kampanje.

Podsjetimo, za Tuluz nastupa i povremeni srpski reprezentativac Veljko Birmančević koji se ne spominje među fudbalerima koji su odbili naredbu kluba. Ove sezone je odigrao 34 meča za "ljubičaste" i postigao je pet golova.