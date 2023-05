"OVE ŠTO NE DOLAZE NA PARTIZAN NAZIVAM IZDAJICAMA" Grobari se oprostili od najveće navijačice crno-bijelih

Navijači Partizana podigli transparent u čast preminule majke trenera Aleksandra Džikića, velike navijačice crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Navijači Partizana oprostili su se na utakmici protiv Radničkog 1923 od jedne od najpoznatijih i najvećih navijačica svog kluba, Milke Džikić. U njenu čast podigli su transparent na kojem je pisalo: "Preko 30 godina gledam Partizan, ove koji ne dolaze nazivam izdajicama. Milka Džikić".

Nedavno preminula majka poznatog košarkaškog trenera Aleksandra Džikića godinama je bila uz crno-bijele i iako je uglavnom posjećivala utakmice košarkaške sekcije, bila je omiljena među Grobarima gdje god da je Partizan igrao. Njena smrt potresla je navijače Partizana, a sin Aleksandar je plakao na utakmici Fajnal-fora Lige šampiona, u kojoj je sa Hapoelom pobijedio Tenerife.

"Nisam plakao zbog toga što smo u finalu, nisam zato plakao. Sve ostalo je moja privatna stvar, žao mi je što neću to podijeliti sa vama, ne radim to. Nisam bio srećan uopšte kada je to postalo javno, to je to", rekao je srpski trener.

Navijači Hapoela, u kojem je ove sezone napravio ogroman posao i ima sjajne rezultate, takođe su istakli transparent u čast Džikićeve majke. Pružili su mu podršku porukom: "Milka, počivaj u miru. Volimo te, treneru".