Džikić plakao poslije pobjede i prolaska u finale! Pomjerio sahranu majke da bi bio sa timom!

Aleksandar Džikić je plakao poslije plasmana u finale FIBA Lige šampiona.

Izvor: Printscreen/YouTube/Basketball Championsleague

Aleksandar Džikić ide po pehar u FIBA Ligi šampiona. U polufinalu fajnal-fora u Malagi sa Hapoel Jerusalimom srušio je Tenerife, aktuelnog prvaka ovog takmičenja (69:68). U triler završnici Kejden Karington pogodio je za vođstvo, a Bruno Fitipaldo je u poslednjoj sekundi imao trojku za pobjedu, promašio je.

Srpski stručnjak je imao izliv emocija po završetku utakmice, plakao je u jednom trenutku, zbog smrti svoje majke Milke, ali nije želio o tome previše da priča. "Nisam plakao zbog toga što smo u finalu, nisam zato plakao. Sve ostalo je moja privatna stvar, žao mi je što neću to podijeliti sa vama, ne radim to. Nisam bio srećan uopšte kada je to postalo javno, to je to", rekao je Džikić.

Dobio je dodatno pitanje o transparentu navijača na kom je pisalo "Milka, počivaj u miru. Treneru, volimo te". "Nisam to vidio zaista."

Na insistiranje novinara oko tragične situacije i njene smrti, upitan je i da li je istina da je odložio sahranu za ponedjeljak da bi bio sa timom na završnom turniru i da su igrači plakali kada im je to rekao."Ne znam za igrače, ja sam bio dirnut njihovom reakcijom, da kažemo tako, ostatak pitanja je tačan. Moj brat i ja smo donijeli takvu odluku."

Hapoel Jerusalem fans send their condolences to Coach Dzikic following his mother Milka passed away ❤️pic.twitter.com/ZSbLnnidvg — Cesare Milanti (@cesaremilanti)May 12, 2023

Kada je Fitipaldo promašio, Džikić je imao i emotivan momenat sa kolegom sa klupe španskog kluba Ćusom Vidoretom, zagrlili su se i kratko popričali. "Grlio sam ga, jer kada igrate protiv njih morate da ih poštujete, volio bih da smo igrali više puta protiv njih. Oni su dobri, tjeraju vas da budete još bolji, kada nešto probate, oni imaju odgovor, onda vi odgovorite, onda oni na to imaju odgovor. Na kraju smo pobijedili, Fitipaldo je odličan šuter, promašio je. Uz svo poštovanje, oni su mašina u pik en rolu, a mi smo to kontrolisali maksimalno koliko smo mogli. Smijem se kada ljudi pitaju koliko je Marselinjo Uertas star, on je živi dokaz da su godine samo broj. Ako vam na parketu izgleda kao da ima 40 godina, igra sjajnu košarku, probali smo razne stvari na njemu, na kraju je uspjelo donekle, a on je uprkos tome napravio otvoren šut za saigrača. Da je pogodio, bili bismo tim koji je pružio otpor, ali nismo. Pobijedili smo. Za mene je emotivno iz mnogo, mnogo razloga."

Još jednom je iznio niz pohvala na račun rivala. "Čak i da je Fitipaldo pogodio, mi bismo bili zadovoljni, ne razumijete koliko je ovo veliki korak za nas, igrali smo protiv takvog tima do posljednje sekunde. Možda ima ljudi koji ih ne cijene dovoljno, ali su oni super ozbiljan tim. Imali smo nekoliko teških rivala ove sezone, Tenerife je, bez ikakve sumnje, jedan od njih. Igrači, trener, stil košarke, oni su veoma dobri."

Prokomentarisao je i potez Karingtona koji je na 20 sekundi prije kraja krenuo u prodor i pogodio za pobjedu. "Biće kažnjen za to. Pokušavam da se našalim. Srećni smo što ga imamo u timu, objasniću vam i zašto. Nije počeo sezonu, igrao je uglavnom kada smo imali probleme sa povredama, startovao bi kod bilo kog drugog trenera, osim kod mene, ali je on to prihvatio svojevoljno. Razumije sve, shvata šta mora da žrtvuje da bismo mi pobijedili. Ponekad ono što je dobro za vas, nije dobro za tim i obratno. Shvatio je da ono što za njega nije dobro, dobro je za ekipu. On je poenter koji zna da igra odbranu, veoma sam srećan što sam ga pokupio ljetos. Pitajte ljude iz izraelskih medija, nisu bili srećni, možda su sada zadovoljniji."

Pred kraj konferencije za medije jedan od novinara pročitao je poruku koju je dobio od jednog Džikićevog učenika koji je pohvalio njegove ljudske kvalitete. "Nisam srećan previše puta u životu, možda nisam srećan, ali sam ponosan. Pokušavam da pomognem ljudima, nisam pomogao svima, ali stvarno lijepe riječi, nemam drugi komentar. Vjerovatno ima još učenika koji su vam javili, hajde da ne psujem sada", sa osmijehom je zaključio Džikić.