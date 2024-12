Riješena saga Baskonije i Monekea: Oglasio se sportski direktor kluba iz Vitorije!

Čima Moneke ostaje u Baskoniji.

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Prije skoro mjesec dana pojavila se vijest da je Čima Moneke na listi dostupnih igrača za transfer na polusezoni. Jedan od najboljih igrača Baskonije navodno je predstavljao teret klubu jer je njegova plata bila iznda mogućnosti tima iz Vitorije. Međutim, stvari su se sada promijenile.

Momak iz Nigerije je najprije imao zanimljive komentare na društvenim mrežama, gdje je kroz šalu nudio svoje usluge drugim klubovima. Potom je potvrdio da ima ugovor sa Baskonijom i da ga prelazak u drugi dres ne interesuje sve do isteka saradnje.

Sada se oglasio i sportski direktor Baskonije Feliks Fernandez i potvrdio da jedan od najboljih ugrača Evrolige neće napuštati Vitoriju.

"Igrač i njegov menadžer su jasno stavili do znanja da Moneke ostaje u Baskoniji. Čima je izjavio da ima želu da ostane u Vitoriji, a Baskonija isto to želi. On je važan igrač u našem timu, kao i svi ostali košarkaši. Njegova posvećenost Baskoniji je ogromna, kao i posvećenost kluba prema Monekeu", rekao je.

"Baskonija i navijači imaju povjerenje u njega i siguran sam da ćemo u nastavku sezone vidjeti njegovu bolju verziju."

I pored ostanka Monekea, Baskonija ne stoji sjajno na tabeli. Tim iz Vitorije trenutno zauzima 11. mjesto sa skorom 6-7, mada bi taj učinak mogao da bude veći s obzirom na to kakva imena se nalaze u timu Pabla Lasa - Tades Sedekerskis, Markus Hauard, Čima Moneke...

Baskonija je nedvano potpisala ugovor i sa još jednim igračem. Luka Šamanić je postao pojačanje kluba iz Vitorije, pošto je prethodno nosio dres Cibone. Nema sumnje da će dolazak momka rođenog u Zagrebu značiti Baskoniji, naročito ako se uzme u obzir da je protiv Crvene zvezde odigrao jedan od najboljih mečeva. Baskonija i klub sa Malog Kalemegdana odmjeriće snage drugog januara u Vitoriji od 20.30 sati.

