Boli me kada oni koji vole Partizan ne žele dobro klubu! Duljaj otvorio dušu: "Samo dođite, skandirajte šta god hoćete"

Igor Duljaj pričao je o problemima unutar Partizana.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Partizan se bori za drugo mjesto i plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona. Igraće protiv Radničkog 1923 u nedjelju u Humskoj (19.30 časova), a prije tog meča Igor Duljaj pričao je i o stvarima koje nemaju direktne veze sa terenom. U pitanju je sukob između fudbalskog kluba i Sportskog društva.

U jednom momentu je fudbalska sekcija izašla iz JSD, ali je to odbijeno. "Na mene utiču neke druge stvari, volim kada je u našoj kući, da tu budemo zajedno, da budemo pozitivni, tu mislim na Teleoptik. Neke stvari utiču na igrače, život donosi mnoge stvari, nepredviđene, pritisak. Rekao sam ranije da je pritisak kada neko dođe kući, pita da li ima nešto da se jede, pa je jedan kolega komentarisao, pritisak je borba za egzistenciju. Složio bih se sa tim kolegom, ali je morao da čuje šta sam rekao. Može malo da me zaboli kada neki koji vole Partizan ne žele dobro Partizanu. To me boli i zbog toga mi je krivo", rekao je Duljaj.

Biće ovo i prva utakmica na kojoj će biti navijača na tribinama, poslije kazne koju su crno-bijeli imali. Pozvao ih je da dođu na tribine. "Politiku kluba ne vodim, trener sam, gledam ono što je najbolje za tim i Partizan, trošim energiju samo na stvari na koje mogu da utičem. Pozivam ih da dođu u što većem broju, neka navijaju, skandiraju šta god žele, samo neka dođu. Znači i meni i ekipi. Molim ih da dođu na stadion", zaključio je Duljaj.

(MONDO)