Murinjo o bh. reprezentativcu: Kada je mentalno Šveđanin miran je, a kada je Bosanac onda je ratnik!

Trener Rome Žoze Murinjo govorio je o Benjaminu Tahiroviću.

Izvor: Promo/FS BiH

Roma je juče nastavila negativnu seriju u Seriji A. "Vučica" je doduše uspjela da osvoji bod na gostovanju u Bolonji sa dosta podmlađenim timom. Sa 25 godina i 34 dana u prosjeku, to je bila najmlađa početna postava koju je Portugalac izveo u karijeri u Seriji A.

Od prve minute zaigrali su mladi igrači poput Filipa Misurija, Mile Svilara, Nikole Zalevskog i Benjamina Tahirovića, koji je igrao do 76. minute susreta i dobio ocjenu 7.3 što je najbolja ocjena u timu Rome.

Nakon meča o bh. reprezentativcu govorio je trener "vučice", od kojeg je dobio posebne pohvale.

"Kada je Tahiroviću 'glava na mjestu', onda ide jako dobro. Glava nekad nije dobra, nadam se da nisam pogrešno shvaćen. Nevjerovatan je potencijal, a ovo govorim i nadam se da me svi razumiju šta želim reći. Mentalno, on je nekada Šveđanin, a nekada Bosanac. Kada je Šveđanin, mirniji je i opušteniji, a kada je Bosanac, onda je moj ratnik. A kada je moj ratnik, s tehničkim kvalitetom koji ima, on je igrač koji ima nevjerovatan potencijal", rekao je Murinjo.

Tahiroviću je ovo bio deveti susret za Romu u Seriji A, a za našu reprezentaciju debitovao je u martu te upisao dva nastupa u duelima sa Islandom i Slovačkom.