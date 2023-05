"Crvena zvezda? Reći ću uskoro!" Barak Bahar osvojio titulu pa priznao: Posljednji ples? Rekao sam i igračima...

Izrael ima novog-starog prvaka, ekipu Baraka Bahara. Poslije slavlja, doći će u Beograd da započne novi projekat u Crvenoj zvezdi.

Izvor: YouTube/ספורט 107.5

Izraelski stručnjak Barak Bahar (43) u ponedjeljak je matematički odbranio titulu sa Makabi Haifom i tokom velikog slavlja neizbježno bio upitan i da li prelazi u Crvenu zvezdu. Njegovi pregovori sa novim-starim prvakom Srbije "procurili" su u javnost praktično usred proljeća, a to nije olakšalo posao ni njemu, ni treneru crveno-bijelih Milošu Milojeviću.

"Bilo je mnogo pritiska. Znao sam da će sva tenzija biti na meni ako bude loših rezultata. Bio sam veoma otvoren sa igračima. Rekao sam im da bi ovo mogao da bude 'Posljednji ples'. Moguće je da neki od igrača neće biti ovdje takođe. Da li ću ja biti tu? Reći ću uskoro. Objavićemo to kako bi i trebalo", rekao je Bahar.

Trofejni trener ostvario je velike rezultate sa Hapoel Ber Ševom (2015-2020) i s Makabi Haifom, jer je prvom klubu donio tri titule, a potom i Makabiju još tri. Uz to, u Haifu je doveo i grupnu fazu Lige šampiona, i to upravo eliminišući Crvenu zvezdu prošlog ljeta.

A odavno nije tajna da će narednih nedjelja on i formalno postati novi trener crveno-bijelih, sa kojima će od juna početi da pravi novi tim, sa ambicijom da napravi značajan rezultat u grupnoj fazi Lige šampiona, u kojoj je prvak Srbije automatski kvalifikovan.

Za sobom je ostavio sjajan utisak u Makabiju.

"Posmatrajući rezultate, ovo je jedna od najvećih sezona u istoriji Makabi Haife. Treća titula i Liga šampiona, to je istorijski uspjeh. Nisam siguran da li će se ponoviti. Biće veoma teško kvalifikovati se, a onda uz to osvojiti titulu. Ovdje je nevjerovatno okruženje, menadžment kluba, tim, sjajna energija. Svi su uradili nevjerovatan posao i zabavno je biti dio ovoga", dodao je on.

Na još jedan pomen Crvene zvezde, Bahar je ostao takođe "zakopčan", vjerovatno i iz poštovanja prema Milojeviću, koji se u Srbiji i dalje bori za preostali takmičarski cilj - trofej Kupa Srbije.

"Crvena zvezda? Sada je vrijeme da slavimo. To nam je potrebno. Za tri godine ostvarili smo sve ciljeve, ušli u Ligu šampiona i probili plafon", rekao je Bahar tokom šampionskog obraćanja.

