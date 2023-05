Na ulici bih našao igrača za Zvezdu! Ispovijest Ibanjeza: Djeca se drogiraju, nema asfalta, a svi su talenti!

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i aktuelni kapiten Grafičara govorio je o teškom odrastanju u Argentini, ali i talentima koji bi sa ulice mogli da postanu prvotimci crveno-bijelih.

Temperamentni Argentinac Luis Ibanjez nije uspio da napravi impresivnu karijeru u dresu omiljene Boke juniors, ali je svoju sreću pronašao na Balkanu. Svojevremeno je bio ljubimac navijača Dinama iz Zagreba, mostarskog Zrinjskog, dokazao se i u Crvenoj zvezdi, a sve je počeo na neasfaltiranim ulicama rodnog grada, gdje je sa drugarima koji su kasnije izabrali kriminal umjesto fudbala napravio prve korake u sportu.

O životu po kojem bi mogao da se snimi film, noćnim smjenama svog oca i teškom djetinjstvu u kojem je sam zarađivao za kopačke Ibanjez je govorio u podkastu "Alesto" kod Aleksandra Stojanovića. Tom prilikom otkrio je i da bi sada, na istom mestu gdje je počela njegova fudbalska priča, mogao da pronađe momke koji bi istog trenutka upali u startnu postavu Zvezde!

"Tamo gdje sam ja odrastao još uvijek nema asfalt. To je jedan veoma opasan kvart koji moj tata ne želi da napusti i dalje. Njemu sam renovirao cijelu kuću, on još živi tamo. Tamo ne može da uđe svako. Ja sam radio... Nije da mi je falila hrana na stolu, moj ćale je uvijek radio. Radio je i uveče i popodne, dolazio u sedam ujutru, spavao do tri popodne, pa opet odlazio na posao. Ja sam igrao fudbal i pošto su druga djeca imala mogućnost da imaju dobre patike, dobre kopačke ja sam radio. Sa 10 ili 12 godina sam radio po kvartu, kosio sam travu komšijama i onda sa 14 godina sam počeo da radim dostavu za jednu piceriju. Sa 16 godinama sam prodavao ruže na ulici, tu sam mnogo novaca zaradio. Jedan trener iz Boke me je uhvatio dok sam prodavao cvijeće na ulici, pitao me je šta radim tu. Nakon toga su mi povećali novac, klub mi je davao više i zabranio mi je da radim na ulici", počeo je da se prisjeća Ibanjez.

Njegova evropska karijera počela je čim je postao punoljetan, a tada je imao samo jedan cilj! Želio je da njegova porodica ne gladuje, da ne razmišlja o računima i da može da živi bez napornog rada na kakav je navikla dok je on bio dječak. Sve to uspio je da obezbijedi voljenima i danas mu je drago što je tako...

"Kod nas u kvartu ili si fudbaler ili radiš na gradilištu ili kradeš! Moj tata je uvijek pokušavao da uradi sve kako bi se kod nas u kući pošteno radilo. Bilo šta da radiš. Tako sam naučio od malena i rekao sam sebi da ću uspjeti. Kada sam imao 19 godina krenuo sam u Evropu da bi moja familija imala normalan život i da više ne bi morala tako da radi, da na kraju svakog mjeseca brine da li ima da plati račune ili ne... Uvijek sam imao oko sebe ljude koji su pričali da ako pošteno radim i imaš neki cilj možeš doći do toga. Ja sam imao prijatelje koji su krali, koji su bili u zatvoru ili su sada u zatvoru, koji i sada kradu, prodaju drogu... Drogirali su se sa 12-13 godina! Ja sam znao da igram fudbal u kvartu sa ljudima koji nose pištolj u torbici. Meni to nije bilo atraktivno. Ja sam znao koji je moj cilj. Igrao sam fudbal sa njima jer su mi prijatelji, ali onda odem kući i sutra idem na trening. Imam strica koji je igrao fudbal i nije uspio, njemu je cilj bio da ja uspijem. Išao je sa mnom svaki trening - dva sata smo putovali do Boke. Nekada je bilo situacija da on ne jede ništa kako bi meni kupio sendvič da jedem poslije treninga. Zauvijek pamtim te situacije, znam šta je to bilo... I danas ja finansiram njih, mog tatu, mamu, strica, sestre. Nije mi žao toga, jer ja znam šta su oni dali da ja uspijem i postanem neki fudbaler. Danas mi je drago što oni mogu da žive od toga", zaključio je Ibanjez, koji je kapiten Zvezdine filijale!

Acu Stojanovića je zanimalo i zašto brojni argentinski fudbaleri nisu uspjeli, a Ibanjez je ponudio detaljno objašnjenje. Postoji dobar izgovor za sve one koji su imali ogroman talenat, ali ne i impresivnu karijeru. "Nisu uspjeli jer je u Argentini tako... Podigneš novine i izađu ti igrači, top igrači! Ja ti, Aco, danas na ulici u Argentini, u svom kvartu, mogu naći igrača od 17-18 godina i dovesti ga da igra u prvih 11 u Zvezdi! I to sigurno. Neki nisu uspjeli jer su morali da rade. Nekada tijelo ne može da izdrži napor da ujutru radiš, popodne treniraš ili ujutru treniraš a popodne radiš. Kad ti neko kaže 'Ja nisam uspio jer sam morao da radim', kod nas u Argentini je to istina. Ljudi nemaju da jedu, a klubovi tek sad osiguravaju igrače koji su sa 14 godina dobri, pa imaju menadžere. Prije toga nije bilo. Ja sam prvog menadžera imao sa 18 godina, on mi je kupio kopačke, dao novac za put. Ja gledam sad svuda, ovdje u Srbiji, Hrvatskoj, Argentini, dječaci od 12 godina imaju menadžere", ispričao je argentinski fudbaler koji trenutno nastupa za Grafičar. Poslušajte podkast u kojem je Luis Ibanjez gostovao:

