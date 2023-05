"Nije u redu da tako pričamo!" Milojeviću se jedno pitanje nije svidjelo: Namučili su nas, a pitate me za 100 golova?

Miloš Milojević će protiv Novog Pazara posljednji put sjediti na klupi Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je osvojila trofej u Kupu Srbije, a sada čeka meč sa Novim Pazarom u nedjelju da na svom terenu podigne pehar osvajača Superlige Srbije. Prije meča su na adresu Miloša Milojevića šefa struke crveno-bijelih došle brojne čestitke.

"Ne mogu da izdvojim čija čestitka je najviše značila, sve su važne. Najznačajnije su svakako čestitke igrača i stručnog štaba, jer sa njima provodim najviše vremena, kao da živimo zajedno. Proslavili smo osvajanje Kupa Srbije, a slavićemo i u nedjelju kada i zvanično budemo uzeli titulu", rekao je Milojević.

Za posljednji meč u sezoni i posljednji Milojevićev meč na klupi crveno-bijelih su svi spremni. Na slatkim mukama je srpski trener kome da pruži šansu.

"Svi su fizički spremni za utakmicu. Nažalost ponovo imamo 20 mjesta, plus dva golmana, a u rosteru 25 igrača, tako da će neko izostati, ali mislim da je do sada grupa bila korektna. Uvijek su igrali najspremniji igrači i trudili smo se da svi zabilježe minute", dodao je on.

Aleksandar Katai ima šansu da golovima u ovom meču dođe do mjesta prvog strijelca lige. On je sada na drugom mjestu iza Rikarda Gomeđa sa 15 pogodaka i igraće kako bi probao da stigne napadača Partizana.

"Katai će igrati, bitno je za Crvenu zvezdu da pokuša da ima prvog strijelca lige. Mislim da bi to značilo i njemu na ličnom planu. Ako bude bio spreman i ako se bude fizički dobro osjećao da može da igra mislim da treba da se nađe na terenu", otkrio je Milojević.

Crvena zvezda je trenutno na 94 postignuta gola u prvenstvu, a Novi Pazar je u velikoj seriji poraza. Da li to znači da tim može da "pojuri" 100 golova za sezonu?

"Poštujemo ekipu Novog Pazara ne bi bilo korektno tako pričati. Znamo da smo se sa njima namučili u Novom Pazaru, jeste sada drugačija situacija, ali kažem posljednja je utakmica. Nije toliko bitno da stignemo do 100 pogodaka, bitno je da dajemo golove. Bilježili smo dosta šansi, mnogo nam je veći procenat očekivanih golova nego onih koje smo postigli. Imali smo priliku da dođemo do te cifre, međutim nismo. Na kraju krajeva osnovni cilj nam je da dobijemo utakmicu sutra i da završimo sezonu trijumfalno, da bi se i sljedeća tako nastavila", završio je on.