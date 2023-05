NIKAD NISAM REKAO RUŽNU RIJEČ ZA PARTIZAN! Ognjen Vranješ poslije transparenta Grobara: Mogu svakog u oči da pogledam

Navijači Partizana su istakli transparent protiv Ognjena Vranješa koji je blizu ozvaničenja transfera u tabor crno-bijelih, a sada se oglasio i fudbaler.

Izvor: Profimedia

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ stiže ovog leta u Partizan i ostalo je praktično još samo da se ozvaniči saradnja. Ipak, ovaj potpis se ne sviđa navijačima Partizana koji su na posljednjoj utakmici u sezoni istakli transparent protiv Vranješa kojim su jasno poručili šta misle o transferu, prije svega jer se radi o fudbaleru koji je na početku karijere igrao za najvećeg rivala Crvenu zvezdu i poznat je po kontroverznim stvarima.

Već je jednom bio blizu crno-bijelih, sada već davne 2014. godine, da bi poslije propalog transfera na društvenim mrežama napisao: "Mrzim Partizan iz dna duše, a klempavom Nađu želim da ga što prije otjeraju". Sada tvrdi da nikada o Partizanu nije rekao nijednu ružnu riječ i da je njegov motiv dolaska u Humsku samo sportski.

"Od malih nogu sam učen da kao sportista poštujem svakog protivnika, svakog igrača i svaki klub. Time sam se vodio kroz svoju fudbalsku karijeru. Na terenu sam, za svaki klub čije sam boje branio, uvijek davao sve od sebe, ne štedeći se na terenu, znajući da je grb koji nosim na dresu svetinja za navijače koji ga vole. Za FK Partizan i navijače tog kluba, nikada nisam rekao ružnu riječ. Uvijek sam imao poštovanje za klub koji je velikan ovdašnjeg fudbala, sa tradicijom i rezultatima koji su duboko prožeti kroz istoriju srpskog i evropskog fudbala. Moj motiv da uđem u pregovore sa FK Partizan je isključivo sportski i fudbalski", rekao je Vranješ za "Kurir" i potom je dodao da želi da pomogne da se klub vrati na pobjedničke staze.

"Ne zanimaju me politika, ne zanimaju me raznorazne struje, ne zanimaju me "spinovanja" i igre van terena. Moja jedina želja je da, ako dođem u FK Partizan, na terenu dam sve od sebe za pobjede i borbu za trofeje. Ništa drugo me ne zanima! Ponavljam, za FK Partizan i njegove navijače, nikada nisam rekao ružnu riječ i čistog obraza mogu svakog da pogledam u oči. Šta god da se desi narednih dana, došao ja ili ne, tom klubu, i njegovoj navijačkoj armiji, želim svako dobro u budućnosti", naglasio je on.

Vranješ (33) je inače fudbaler Hatajspora, kluba koji je još u februaru prekinuo sezonu zbog razarajućih zemljotresa koji su pogodili Tursku, a do tada je odigrao 15 utakmica i bio je standardan. Igrao je još za Borac, Crvenu zvezdu, Šerif, Krasnodar, Alanju, Elazigspor, Gazijantep, Hihon, Tomsk, AEK, Anderleht i Šarlrou.