Čelsi ima novog trenera! Argentinac se vratio u Englesku nakon četiri godine

Maurisio Poketino će vraća u Premijer ligu.

Maurisio Poketino biće trener Čelsija u naredne dvije godine, potvrdio je londonski klub!

Spekulacije koje su pojavile prije 15-ak dana ovog ponedjeljka su dobile epilog objavom na zvaničnom sajtu "plavaca", u kojoj je istaknuto da će Argentinac na dužnost stupiti 1. jula.

Ugovor će, kako je navedeno, biti potpisan na dvije godine plus godinu opciono.

"Iskustvo Maurisija Poketina, njegovi standardi izvrnosti, osobine lidera i karaktera će pomoći klubu da ide naprijed. On je trener-pobjednik, koji je radio na najvišem mogućem nivou, u raznim ligama. Njegov temperament, taktički pristup i posvećenost čine ga izvrsnim kandidatom za našeg trenera", objavljeno je iz kluba.

Poketino će tako nakon četiri godine ponovo raditi u Londonu, s obzirom na to da je prije dolaska na klupu Pari sen Žermena, posljednjeg kluba u karijeri, sjedio na klupi Totenhema, od maja 2014. do novembra 2019. godine. "Pijevce" je u posljednjoj godini na klupi doveo do finala Lige šampiona, a tokom karijere još je vodio Espanjol i Sautempton.

Bez posla je od jula prošle godine, kada se nakon tri trofeja rastao sa "svecima", a sada će pokušati da vrati Čelsi u sami vrh engleskog fudbala, od kojeg je klub daleko u ovom trenutku.

Čelsi je, pod komandom Grejema Potera a onda i Frenka Lamparda, sezonu u Premijer ligi završio tek na 12. mjestu, daleko od mjesta koja vode na evropsku scenu.

