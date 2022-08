Poketino ljut na PSŽ, bitna je samo Liga šampiona! Argentinac otvorio dušu - Pep ispadne i dobije Holanda, a ja otkaz!

Maurisio Poketino imao je šta da kaže poslije dešavanja u Parizu.

Maurisio Poketino (50) zadržao se samo godinu i po dana u Pari Sen Žermenu. Propustio je dvije šanse da osvoji Ligu šampiona i poslije toga je smijenjen. Umjesto njega došao je Kristof Galtije (55), a argentinski stručnjak je otvorio dušu o svemu što se dešavalo u francuskoj prestonici.

Ispričao je sve detalje iz Pariza i ponovio ono što je dobro poznato. Bez "ušatog pehara", nema ni posla za trenera tamo...

"Sve u Parizu je usmjereno ka tituli u Ligi šampiona. To je jedina stvar koja se zahtijeva, jer se ostala takmičenja minimalizuju i uzimaju zdravo za gotovo zbog jačine tima. Samo je Liga šampiona opsesija i ako ne osvojite taj trofej, onda ništa niste uradili", rekao je Poketino za argentinski "Infobae".

Napravio je poređenje između "svetaca" i dva najjača kluba u Premijer ligi u ovom trenutku. Objasnio je u čemu je glavna razlika.

"Imate klubove poput Liverpula i Mančester sitija koji imaju dugoročne projekte i daju šansu trenerima da ih ostvare. U Parizu toga nije bilo, znali smo da će biti problema čim smo ispali od Reala. Siti je poslije toga elimnisan od njih, tri gola je primio za pet minuta i šta se onda dogodilo? Kupio je Erlinga Holanda sljedeće nedjelje. Dao je Gvardioli novi pokušaj, šansu da nađe rješenje. Tamo sedam godina vjeruju jednom treneru, a u Parizu očekuju da čim uđeš na vrata osvojiš pehar Lige šampiona. Naravno, to nije kritika, jer sam to znao kada sam došao, ali želim da napravim poređenje. Siguran sam da će uspjeti to i da ostvare uskoro."

Parižani su dali "ključeve kluba" Kilijanu Mbapeu, a dugo se spekulisalo da je upravo Francuz tražio da Argentinac ode.

"Urađeno je sve da se zadrži Mbape i sa tim se slažem. On je jedan od najboljih igrača na svijetu i iskoristili su sve resurse da ga ubijede. Ipak, po meni je Mesi i dalje najbolji igrač na planeti i to bez sumnje."

Na kraju se vratio na meč koji ga je koštao posla u Parizu. Duel osmine finala sa madridskim Realom kada je njegov tim ispustio veliku prednost. Karim Benzema im je dao tri gola za 17 minuta i odveo Madriđane dalje, a Maurisio je uvjeren da je svemu tome prethodio jedan nedosuđen faul.

"Smatram da je Donaruma fauliran, da je VAR to provjeravao, sada bismo pjevali drugu pjesmu i pričali bismo o eliminaciji Reala", zaključio je Poketino.