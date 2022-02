"Stvarno mi nije jasno šta će im on!" Legenda Arsenala ne vidi Poketina na klupi Junajteda: Šta je on to osvojio?

Pol Merson smatra da bi Mančester junajted trebalo da traži neko drugo rješenje.

Poznato je da će Ralf Rangnik na kraju sezone napustiti mjesto trenera Mančester junajteda, ali i da će se, kao rukovodilac u sportskom sektoru, pitati oko dovođenja novog.

Prema navodima ostrvskih medija, jedan od kandidata da preuzme funkciju trenera "crvenih đavola" je sadašnji strateg Pari sen Žermena Maurisio Poketino, kojeg na klupi engleskog velikana ne bi volio da vidi nekadašnji napadač Arsenala Pol Merson!

Deveti na listi najboljih strijelaca "tobdžija" u istoriji sa 86 golova smatra da argentinski strateg nije potreban Mančester junajtedu koji bi, prema njegovom mišljenju, trebalo da traži kvalitetnije rješenje.

"Nije mi jasno zašto bi Junajted uzeo Poketina za trenera. Stvarno ne razumijem. Ako nije uspio da osvoji Ligu šampiona sa timom kakav je Pari sen Žermen, onda zaista ne znam zašto ga žele?", oštar je bio sadašnji stručni konsultant Skaj sporta, nastavivši u istom tonu:

"Sjetite se samo da prošle sezone nije uspio da osvoji Ligu 1. To je praktično nemoguće! Mnogi kažu da bi Junajted trebalo da ga imenuje, ali mi zaista nije jasno zašto. Šta je on to napravio? Doveo je Totenhem do finala Lige šampiona i završio kao treći u Premijer ligi...", zaključio je Merson.

Poketino će večeras predvoditi Pari sen Žermen protiv Real Madrida u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona na "Parku prinčeva", a ranije tokom trenerske karijere je vodio Espanjol i Sautempton.

