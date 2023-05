Hrvatski fudbaler istog dana doživio TRI teške povrede! Završio karijeru, pa otvorio dušu: Imao sam sedam operacija...

Svojevremeno jedan od junaka reprezentacije Hrvatske, a danas penzioner koji priča o bolovima koje trpi svakog jutra.

Izvor: Profimedia

Završetkom sezone u hrvatskom prvenstvu završila se i karijera Josipa Pivarića (34), nekadašnjeg pouzdanog lijevog beka Dinama iz Zagreba i reprezentacije Hrvatske.

Pivarić je prije pet godina bio dio Dalićevog tima koji je na Mundijalu u Rusiji igrao finale i zbog toga ima kultni status u hrvatskom fudbalu. U prvom intervjuu koji je dao nakon karijere otkrio je i malo poznate detalje - karijeru su mu uništile teške povrede i zbog njih nije mogao da bude bolji.

Josip je u razgovoru za "Sportske novosti" objasnio je da su mu na igračke dane uticale operacije kojih je imao čak sedam, a gotovo je nevjerovatno da je tri izuzetno teške povrede doživio istog dana. Prvo je polomio kost u stopalu, zatim dva puta kidao ligament u koljenu i sve to se dešavalo 26. januara, različitih godina...

"Imao sam i previše problema s povredama, čak sedam operacija kočilo mi je karijeru i sve se to sad osjeti na tijelu. Ne želim više baš svaki dio tijela da poklonim fudbalu, dovoljno sam mu dao i vrijeme je za novi životni iskorak. Zdravlje me baš i nije mazilo svih ovih godina i te operacije su me strahovito potrošile. Iako sam se i sad kvalitetno pripremao za utakmice i osjećao sam se dobro, ipak sam se znatno teže oporavljao nakon napora. Sve je to, onako spolja, izgledalo u redu, ali niko ne zna kako je meni svakoga jutra kad ustanem iz kreveta. Baš se osjećam potrošeno i ne želim više da opterećujem tijelo", počeo je priču Pivarić i dodao:

"Da nije bilo tih povreda, sigurno bih napravio i više u karijeri. Imao sam te teške povrede kada sam kidao ukršteni ligament na oba koljena, doživio sam ih kad sam možda bio i u najboljoj formi, kad sam imao niz dobrih ponuda za transfer. Samo sam na oporavcima od povreda izgubio najmanje dvije godine karijere, a kad se uzme u obzir da su potrebni i mjeseci za povratak u željenu formu, onda je to i dvostruko više vremena. I ne znaš umori li te taj povratak više u fizičkom ili psihološkom smislu, stalno kroz glavu prolazi strah od nove povrede."

Pivarić se tokom karijere tri puta teško povređivao - dva puta je kidao ukršteni ligament koljena, jednom lomio metatarzalnu kosti i sasvim slučajno sve povrede desile su se istog datuma!

"Uh... To je nevjerovatno. Taj 26. januar definitivno je najgori, ukleti datum u mom životu. Obje teške povrede koljena doživio sam baš tog datuma, a prije toga mi je na taj 'crni dan' pukla metatarzalna kost! Pa onda recite da 'nešto' ne postoji, tri sam teške povrede doživio istoga datuma", zaključio je hrvatski fudbaler koji je pored zagrebačkih Dinama i Lokomtive igrao i za kijevski Dinamo.