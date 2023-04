ČAK I SRBIJA IMA BOLJE USLOVE U FUDBALU, A MI SMO IM UZORI! Hrvat opleo po državi: "Kad se već slikate, sagradite nešto"

Željko Sopić tvrdi da Srbija ima bolje uslove u fudbalu od Hrvatske.

Izvor: Printscreen/YouTube/Gorica TV

Srbija ima bolje uslove u fudbalu od Hrvatske. Tako kaže hrvatski trener Željko Sopić (48) koji trenira Goricu. Pričao je o uslovima za rad i razvoj mladih fudbalera i tom prilikom spomenuo je i stanje u srpskom fudbalu.

U jednom intervjuu pitali su ga kako je moguće da Hrvatska ima tako dobre rezultate. "Teško je objasniti, ne mogu da shvate, šta god da kažete. Pola toga je u principu laž, jer kada stavite na papir, ne pije vodu. Kako stvarate talente na vještačkoj travi? To je drugi sport. Na pravoj travi u juniorskoj ligi igraju možda tri-četiri kluba. Vizuelno se grade neki stadioni, centri, kampovi, na kraju bude jedna škola i vrtić, ako i to. Ne znam jesu li ti ljudi svjesni da sve zemlje u regionu imaju bolje stadione i infrastrukturu od nas. Mađarska je nemjerljivo bolja, čak i Srbija, kojoj smo mi uzori, ima bolje uslove. Ponižavajuće i žalosno je da Slovenija ima više stadiona od nas", rekao je Sopić za hrvatski portal "Gol".

On je u trenerskoj karijeri radio u Lokomotivi, Dinamo Zagrebu gdje je bio i asistent i privremeni menadžer, radio je i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Azerbejdžanu. "Ne igramo samo mi fudbal, ulažu i drugi. Možda će biti problema, možda i neće, ali hajde da pričamo o realnim stvarima. Neka država uloži malo novca u akademije, stadione, infrastruktur. Na temelju čega ovo gradimo? Na temelju čega smo bili drugi i treći na svijetu. Kad pogledaš stadione u Hrvatskoj i akademije, pa to je sramota. Strašno je gdje djeca treniraju, 90 odsto njih pravu travu vidi tek sa 19 godina. Ponavljam, vještačka trava i prirodana, to su dva različita sporta."

Pohvalio je nacionalni tim. "Zlatko Dalić radi sjajne stvari, izvlači maksimum, mada nema bazu. Igrači nam se događaju, dođu uglavnom iz inostranstva. Hrvatska najmanje ulaže, a ima najbolje rezultate u fudbalu. Sad se pitamo šta će biti za pet godina. Možda ćemo imati sreće, možda će sve doći na naplatu i nerad. Kad reprezentacija igra polufinale ili finale, karata za obične ljude nema, jer političari sve to uzmu. Majstori, ako toliko volite da se slikate, onda nam sagradite nešto", zaključio je Sopić. Inače, u Osijeku se gradi jedan od novih stadiona koji ovako izgleda: