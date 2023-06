Mesija su otjerali, bilo je da ti se smuči život! MONDO na Parku prinčeva: Leov ispraćaj? Za to je trebalo imati stomak

Kakvi su navijači PSŽ-a izlazili sa šampionske "žurke"? Za nju je zaista trebalo imati jak želudac, a nisu ga imali svi. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa, Nemanje Stanojčića.

U razočaravajućem porazu od Klermona (2:3) u subotu uveče, Lionel Mesi odigrao je posljednji meč u dresu Pari Sen Žermena i to usred Pariza, pred domaćom publikom, na "Parku Prinčeva". Umjesto dostojanstvenog oproštaja, navijači su ga žestoko izviždali i još jednom dokazali da nikad nije stvorena "hemija" između njih i njega, kao što ni on nije napravio ono zbog čega je došao - trofej u Ligi šampiona. Titule Lige 1 osvojili bi bez velikih problema i bez njega i znače im onoliko koliko im je protiv Klermona bilo do proslave. A sve to se slomilo upravo na Mesijevim leđima.