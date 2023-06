Vest Hem osvojio evropski trofej golom u 90. minutu!

Fiorentina za koju su nastupili Milenković i jović nije stigla do pehara u Konfernecijskoj ligi. Vest Hem osvojio svoj drugi evropski trofej u istoriji.

Fudbaleri Vest Hema su novi osvajači Konfernecijske lige!

Engleski tim je u finalnom meču, na stadionu "Eden" u Pragu, savladao Fiorentinu (2:1) i to golom u posljednjem minutu prije nadoknade! Strijelac u samom finišu bio je Džerod Boven, dok su prije njega pogađali Said Benrama za engleski i Đakomo Bonaventura za italijanski tim.

Meč u Pragu obilježio je i Luka Jović koji je odigrao samo prvi dio meča, a u samom finišu tog perioda bio je blizu pogotka. Zapravo, srpski napadač je zatresao mrežu, ali je pomoćni sudija signalizirao ofsajd nakon gola. VAR tehnologija je potvrdila tu odluku, a trener Vinćenco Italijano odlučio da nekoliko desetina sekundi kasnije ostavi napadača u svlačionici... Nije to bila prava odluka!

Istina, Jović nije uspio da donese prednost Fiorentini, ali sva tri gola smo vidjeli u nastavku meča. Prvo je kapiten Kristijano Biragi igrao rukom u svom kaznenom prostoru, što je Benrama pretvorio u gol, da bi Bonaventura samo nekoliko minuta kasnije poravnao rezultat. Kada je djelovalo da nas čekaju produžeci i još pola sata drame, pojavio se Lukas Paketa. Brazilski majstor je poslao pas u dubinu, Boven bio najbrži, a odbrana kojom je komandovao Nikola Milenković kapitulirala je baš pred početak nadoknade.

Na kraju se igralo još više od osam minuta, ali itlaijanski tim nije uspio da stigne do trofeja. Krenuo je ka golu rivala i čuvar mreže Fiorentine, utrčao bi u teren da je smio i Vinćenco Italijano, ali se Vest Hem odbranio od svih napada. Dejvid Mojes i njegov tim su stigli do pehara i to u sezoni tokom koje su se većim dijelom borili za opstanak u Premijer ligi.

Ovo je drugi evropski trofej za "čekićare" pošto su 1965. osvojio Kup pobjednika kupova, a igrali su još jedno finale istog takmičenja 1976. godine kada su poraženi 4:2 od Anderlehta.

Zanimljivo je da je fudbaler Vest Hema Emerson Palmieri postao prvi igrač koji je osvojio sva tri aktuelna evropska takmičenja - Ligu šampiona, Ligu Evrope i Konferencijsku ligu. Prva dva osvajao je sa Čelsijem, a večeras i najmlađe evropsko klupsko takmičenje.