Partizan zauvijek! Kapiten se oprostio od Humske: Nisam ostvario samo san da podignem pehar, to ostavljam ovim momcima!

Slobodan Urošević je napustio Partizna i potpisao za Aris iz Limasola.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Slobodan Urošević je napustio Partizan poslije pet godina i preselio se u Aris iz Limasola. Kapitenu crno-bijelih ugovor ističe idućeg ljeta, pa će u Beograd sa Kipra stići i simbolično obeštećenje od 200 hiljada evra, nakon tačno 200 nastupa Uroševića u dresu voljenog kluba.

Poslije odlaska objavio je i pismo navijačima:

"Kao sada već bivši kapiten Partizana, koji je najljepši period igračke karijere proveo u Humskoj, ovo pismo želim da počnem i završim sa dvije riječi: 'Partizan zauvijek'. Jer gdje god nas put naveo, za koji klub u životu zaigrali, ljubav koju imamo prema crno-bijeloj boji, strast i navijači koji nas bodre su nešto što je nezamjenljivo! I svako će reći da mu je teško kad odlazi i piše ove riječi, ali kada provedete sve ove godine u Partizanu, kada živite sa svakim njenim članom, kada se radujete i tugujete, to ostaje urezano u srcu, kao jedna porodica! Zato, hvala svakom igraču, članu stručnog štaba, svakom zaposlenom na Teleoptiku, od portira, kuvarice, konobara, ženica koje brinu o nama... Ponosan sam što sam nosio kapitensku traku! Nisam ostvario san, da dignem pehar šampiona, ali u amanet to ostavljam novim generacijama i igračima koji ostaju! O tome koliko boli svaka izgubljena utakmica, koliko boli tabela na kojoj smo, jer ne pokazuje pravu sliku stvarnosti, to svakom svojom porom znamo mi koji smo svakog vikenda izlazili na teren!", napisao je Urošević i zaključio:

"Ali, pred ovom momcima je nova sezona, nova borba, nova želja i motiv! Podržite ih, pogurajte ih, jer oni sa vama žive za sveti grb! Nije uvijek lako, ali je le0ijpo navijati za Partizan!"