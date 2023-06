I najbolji fudbaler Partizana napustio klub! Kapiten otišao za "smiješne pare", nastavlja se osipanje u Humskoj!

Partizan poslije pet godina traži i lijevog beka pošto je kapiten Slobodan Urošević našao novi angažman.

Izvor: MN PRESS

Kapiten i najbolji fudbaler Partizana Slobodan Urošević postaće novi fudbaler kiparskog Arisa, prenosi "Sportski žurnal". Klub iz Limasola zagrizao je za levog beka Partizana i želi da ga dovede ovog ljeta, godinu dana pred istek ugovora sa crno-bijelima, a u Humsku će stići simbolično obeštećenje od svega 200 hiljada evra.

To ujedno znači da će poslije pet godina Partizan morati da traži novog lijevog beka, što je samo još jedna nova muka za rukovodstvo crno-belih, pošto "škripi" i na većini drugih pozicija u timu počevši od golmana, pa do desnog krila gdje će najvjerovatnije ostati bez Nemanje Jovića. Navodno, mladi fudbaler je tužio klub zbog zaostalih dugovanja i mogao bi da dobije raskid ugovora, s tim da u Humskoj tvrde da to nije istina.

"Čaki" je inače u Partizan došao u zimu 2018. godine iz Napretka (plaćen manje od 80 hiljada evra), a vrlo brzo etablirao se kao neizostavni član tima. Odigrao je tačno 200 utakmica za crno-bijele i na njima zabilježio 16 golova i 15 asistencija, dok ga sada čeka selidba u redove prvaka Kipra.

U međuvremenu, pojavljuju se informacije da će klub napustiti i Hamid Traore i Patrik Andrade, dok crno-bijeli navodno pregovaraju sa golmanom Aleksandrom Jovanovićem i napadačem Urošem Đurđevićem, dok se spominje i Tajron Konrad.