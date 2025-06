"Naišao sam na hladnoću, mnogo toga nije za dijeljenje": Novak nikad iskreniji o odnosu sa Nadalom i Federerom

Novak Đoković najotvorenije do sada progovorio o odnosu sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, još od početka karijere i starta tih rivalstava.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Novak Đoković potpuno je otvorio dušu u razgovoru sa Slavenom Bilićem u emisiji "Neuspjeh prvaka" na TV Arena sport i otkrio koliko je bilo teško postati najveći ikad u konkurenciji velikana - Rodžera Federera (43) i Rafaela Nadala (39).

"Ima tu mnogo stvari, koje nisu za dijeljenje, u tom smislu koje sam osjećao kroz ta rivalstva koje sam osjećao i doživljavao... Ali stvarno je tako. Njih dvojica su već razvili rivalstvo kad sam došao, jer se Nadal probio prije mene, dolaze iz Švajcarske i Španije, zapadnih sila. Koliko god želimo da vidimo ovaj svijet kao demokratski, pacifistički, ipak postoje i rasizam i granice koje se postavljaju. Ne mislim rasizam na sebe, već generalno posmatram sve što se dešava. I postoje opredjeljenja i pripadnosti", rekao je Đoković.

Novak je od starta znao da će biti teško.

"Ja nisam pripadao tome. I po nacionalnosti i po mnogim drugim stvarima, karakterno bio sam mali koji je došao i rekao 'Biću Broj jedan'. Nije im se svidjelo to, što sam tu i što ih izazivam. I drugo, to što sam govorio da ću da budem bolji od njih, iako ih poštujem i nikad nisam rekao jednu lošu riječ o njima, niti ću. Držim do sebe, ali znam da ću da budem bolji od njih i to sam i govorio. Ali u tim atmosferama njihovim moraš da budeš politički korektan. Onda kreću mediji, jaki sponzori, korporacije, veliki turniri... Ideš protiv Golijata. I opet sam se trudio na ljudskoj relaciji da se povežem, ali vidio sam da je to surovo takmičenje i borba. Osvijestio sam da moram da očvrsnem u tom smislu, da se zatvorim i idem svojim putem. Jesam pokušavao da se svidim ljudima, a onda sam skapirao - šta ja glumim? Ja ovo nisam. Pokušavaju da budem šta oni žele. Da igram po njihovoj muzici. I jeste bilo tako. Osjetio sam se kao neželjeno dijete. Razmišljao - zašto je to tako, šta sam ja to uradio da to provociram. To me je povrijedilo. Onda mi se i to obilo o glavu i shvatio sam da me neki neće voljeti zbog stavova i ponašanja, ali svoj sam i mirno spavam".

"Kad su mi se primakli, rekao sam OK"

Izvor: Profimedia

Dok su prolazile godine, promijenio se i odnos javnosti prema Đokoviću, kao i njegov odnos sa Federerom i Nadalom.

"Moj stav prema njima se u tom smislu nikad nije promijenio. Smekšalo je jer se njihov odnos promijenio prema meni. Uvijek sam se trudio i ugledao sam se na njih, kao na ljude koji su meni trasirali put, pogotovo Federer, stariji šest godina. Međutim, kada sam vidio hladnoću i distancu, rekao sam 'OK, nema problema'. Poslije kada su se oni meni primakli, rekao sam 'OK'. Sa Nadalom sam se uvijek bolje razumio, jer smo i generacijski bliži."

Kako je bilo pobjeđivati Nadala na Garosu, a Federera na Vimbldonu?

"Taj momenat bih izdvojio kao baš... Bio je to veliki izazov. Jedini sam igrač koji je uspio da ga pobijedi tri-četiri puta na tom terenu. Ili sa Federerom na Vimbldonu. Od Federera sam na Centralnom terenu Vimbldona izgubio jednom, ali sam ga dobio četiri-pet puta. I kada god sam igrao sa njim tamo, osjetiš da sve vibrira. I prije nego što si izašao na teren, u svlačionici. Cijeli taj dan se nešto posebno događa, kao vantjelesno iskustvo. Od ljudi, medija, svega, sve bridi... On i ja smo igrali tri finala Vimbldona. Najuspješniji ikad na travi, Federer - Vimbldon je oduvijek bilo, a Rolan Garos - Nadal. Zbog toga sam znao da nijedan meč neću imati većinu publike na svojoj strani. Tako je bilo od početka do kraja, do zadnjeg dana".

"Sa njima je otišao i dio mene"

Vidi opis "Naišao sam na hladnoću, mnogo toga nije za dijeljenje": Novak nikad iskreniji o odnosu sa Nadalom i Federerom Srpski teniser Novak Đoković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

Koliko se teško nosio sa zvižducima?

"U početku me je to obaralo, nisam uspijevao da to prebrodim. Borio sam se i sa njima i sa mnom. Kažu ljudi da je Novaku potrebno da ga neko isprovocira da bi izbacio najbolje iz sebe, nekada da, ali nije to ono što ja želim. Da li ti želiš da ti na Bernabeuu zviždi 80.000 ljudi i da kažeš 'Hoću tako svaku'?"

Da li je sa njima otišao i deo njega? Ili u Sineru i Alkarazu vidi dio njih dvojice?

"Nije to - to. Siner i Alkaraz su vanserijski, izvanredni teniseri i nevjerovatni su, siguran sam da ćemo ih u godinama koje dolaze gledati kao nosioce sporta i tenisa. Za mene su Federer i Nadal nezamjenljivi i jeste dobar dio mene otišao sa njima. Kada su odlazili, vidio sam da sam drugačiji. Mislio sam da neće biti tako, ali jeste", kazao je Novak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!