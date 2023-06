Borac gostuje u Austriji, Vinko ima lični motiv! Tegeltija povukao paralelu sa 1988: Ako je mogla da padne ona Zvezda...

Nakon žrijeba su stigle reakcije trenera i predsjednika Borca Vinka Marinovića i Milana Tegeltije.

Fudbaleri Borca igraće u drugom kolu Konferencijske lige protiv bečke Austrije, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Austrijski velikan biće domaćin u prvom meču koji je zakazan za 27. jul, dok će se revanš na, sigurno punom, Gradskom stadiionu igrati 3. avgusta.

Interesantno, sadašnji trener Borca Vinko Marinović rođen je u austrijskoj prestonici, pa će za njega ovaj meč imati i emotivni karakter.

"Jutros smo dobili protivnike i mogu reći da je grupa bila zaista zahtjevna. Sigurno da su i Bazel i Viktorija Plzenj, kao i Austrija Beč, dobre ekipe. Nekako smo se malo zadržali oko Austrije, ima tu više razloga, mojih nekih ličnih. Austrija je klub koji je prošle sezone igrao grupnu fazu i ekipa koju trenira trener koji je bio asistent u Njemačkoj (Mihael Vimer, bio pomoćni trener u Štutgartu, op.a.), tako da možemo da pretpostavimo o kakvoj ekipi i kakvom načinu fudbala se radi. Imamo vrijeme pred sobom da pregledamo snimke i maksimalno se spremimo za utakmicu koja je pred nama", rekao je Marinović banjalučkim novinarima u Trofejnoj sali na Gradskom stadionu, gdje se sa nestrpljenjem gledao žrijeb iz evropske kuće fudbala.

Moglo je gore, ali i bolje – stav je predsjednika Borca Milana Tegeltije, koji je nakon žrijeba povukao paralelu sa finalom Kupa iz 1988. godine, kada je tadašnja generacija crveno-plavih ostvarila jednu od najvećih pobjeda u klupskoj istoriji.

"Ovaj klub se zove Borac, koji je nekad kao drugoligaš osvojio kup bivše Jugoslavije, pobijedivši u Beogradu Crvenu zvezdu koja je tada žarila i palila na čelu sa Piksijem. Ovaj klub i po svom imenu i po tradiciji nikad ne odustaje. Nemamo nikakvu ulogu favorita u ovom dvomeču, ali sasvim sigurno ćemo dati sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat. Naš prioritet ove godine je, da ponovim, prvenstvo, u Evropi ćemo datzi maksimum, a za šta će to biti dovoljno – vidjećemo", rekao je Tegeltija, uvjeren da će publika u Banjaluci trećeg dana avgusta prisustvovati spektaklu.

"Siguran sam da će tako biti, Austrija je veliki klub. Svi koji prate fudbal znaju da je to drugi klub po rangu u državi i mislim da je to nešto što će na stadion privući ne samo navijače Borca iz Banjaluke, već i ljude iz regiona. Pozivam sve navijače i simpatizere Borca, sve one koji vole ovaj grad i Republiku Srpsku, da podrže Borac kada budemo igrali prvu utakmicu u Austriji jer će nam ta podrška sasvim sigurno puno značiti", istakao je prvi čovjek banjalučkog premijerligaša.

