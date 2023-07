DA JE PARTIZAN 12. ZA MENE JE BROJ JEDAN, OPET BIH DOŠAO U HUMSKU: Došao da popravi utisak i odmah oduševio navijače

Novi napadač Partizana Nemanja Nikolić za klupski sajt pričao nakon potpisivanja ugovora.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

Partizan je nakon veoma neuspješne sezone morao da napravi remont u timu, a već na početku prelaznog roka petorica novih igrača stigli su u Humsku. Jedan od njih je povratnik Nemanja "Taki" Nikolić, koji će biti lider napada crno-bijelih u predstojećoj takmičarskoj godini. Odmah nakon predstavljanja Nikolić je govorio za klupski sajt, a tom prilikom je izjavio nešto zbog čega će ga obožavati navijači.

Nemanja Nikolić je govorio o svojoj ljubavi prema Partizanu, govorio je o tome koliko je želio da se vrati u Humsku i o tome kako su crno-bijeli za njega najbolji čak i da su 12. na tabeli Superlige Srbije.

"Istina je da sam odbio jednu nekorektnu ponudu, izgleda je bilo suđeno da se vratim u Partizan, potajno sam to i želio. Čak i kad sam odlazio želio sam da se brzo vratim u Partizan. Očekivao sam da će Kiprani ispoštovati dogovor, to se nije desilo, ali sada kada pogledam drago mi je što se sve baš ovako desilo i što sam ovdje. Hvala im na tome. Nisam ni sekunde razmišljao, razgovarao sam sa šefom, objasnio mi je šta očekuje od mene i lako smo našli zajednički jezik. Trudiću se da se u ovom mandatu prikažem u još boljem svjetlu. Mislim da ovdje postoji veliki kvalitet i da ćemo uz pojačanja kojih će sigurno biti napravitu bolju priču kako za igrače tako i za klub."

"Povratak je bio moja želja i planiram da ostanem dok god imam dobar učinak i dok me ljudi iz kluba žele. Nisam krio nikada gde god sam igrao da navijam za Partizan, to je ljubav od malena i za mene je Partizan najbolji bez obzira na sve što se dešava. Partizan je za mene uvijek broj jedan", rekao je Nikolić i prisjetio se prvog mandata: "Na ličnom planu naravno da ima nedovršenog posla. Nažalost na prvom treningu pred utakmicu protiv Rudara iz Pljevalja sam doživio peh i dva mjeseca sam bio van terena. Naprsla mi je čašica poslije sudara sa Zdjelarom. Ostaje žal što sam morao da pauziram na samom početku kada je trebalo da se dokažem i da to sve krene nekim normalnim tokom, potom je bilo i promena u klubu ali to je sve normalno. Želja mi je da se sada pokažem u što boljem svetlu i da odigram što bolju sezonu kako na ličnom planu tako i za klub."

Situacija u Humskoj nije sjajna jer je prethodna sezona završena na četvrtom mjestu, ali... "Partizan i da je bio deseti, dvanaesti ili prvi ja bih uvijek rado prihvatio ponudu. Kada govorimo o tom četvrtom mjestu mislim da je ključna bila utakmica sa Čukaričkim koju je Partizan nažalost izgubio. Da su tada pobijedili sljedeća bi se igrala u Humskoj gdje bi Partizan bio veliki favorit, ovako se desilo da izgubi obje i završi na četvrtom mjestu", zaključio je napadač.

Doskorašnji napadač Vojvodine će u drugom mandatu imati izuzetno težak zadatak - potrebno je da nadoknadi izostanak Rikarda Gomeša koji je prodat u Katar, a koji je tokom prethodne dvije sezone bio najbolji strijelac Superlige.

"Što se tiče iskustva stariji sam, staloženiji sam, na neke stvari ću manje reagovati, na neke stvari ću naravno reagovati ali sa određenom dozom mirnoće. Mislim da će mi to iskustvo donijeti bolje rezultate i da ću moći bolje da pomognem timu. Odradio sam tek prvi trening, trenirao sam odvojeno jer sam tek stigao a bio je u pitanju jači trening. Naravno da sam gladan, želim da ostavim lijep trag u Partizanu. Prošli put smo osvojili kup, ali ostao je san titula, da li ću je osvojiti ili ne vrijeme će pokazati, a ja se nadam da će se to desiti što prije. Dodatni motiv je motiv što dolazim poslije Rikarda. Rikardu treba čestitati za uspjehe u prvom i drugom mandatu. On je pokazao da je jedna gol mašina, ne sjećam se da je ijedan stranac oborio tolike rekorde, treba mu skinuti kapu i ja mu želim sve najbolje. Ostavio mi je u amanet da odradim to i bolje, nadam se da će me sreća i zdravlje služiti", priča "Taki", koji je pokušao da najavi transfer Danilu Pantiću: "Javio sam se Dači, nisam mu ništa otkrivao samo sam mu napisao 'Kada ćemo popiti kafu?' On je odgovorio 'Kada se vratim za Beograd', nije me u potpunosti razumio šta sam htio da mu kažem.

Nemanja Nikolić nije htio da iznosi velika očekivanja pred početak nove sezone, niti o kompletnom utisku, niti o derbijima protiv Crvene zvezde. "Ne volim da govorim unapred, nadam se što boljem plasmanu, početak je izuzetno važan. Svaki veliki klub živi od rezultata i vjerujem da ćemo vidjeti Partizan u skroz drugačijem svjetlu. Što se tiče derbija, dao sam gol, odnosno pripisali su ga meni, nadam se da ću sljedeći put dati čistiji gol i da ćemo naravno pobijediti", zaključio je novi napadač Partizana.