Gotovo - Sergej je potpisao najveći ugovor srpskog fudbala! Saudijci se pohvalili, konačno su dobili Srbina!

Dosadašnji fudbaler Lacija Sergej Milinković-Savić karijeru nastavlja u Al Hilalu.

Izvor: Twitter/Alhilal_FC/printscreen

Ono što se znalo već danima sada je dobilo i zvaničnu potvrdu - Sergej Milinković-Savić karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji. Srpski fudbaler je potpisao ugovor sa Al Hilalom, a klub se na društvenim mrežama pohvalio fotografijama sa tog događaja. Nakon što je u Klagenfurtu prošao ljekarske preglede, SMS je stavio paraf na već dogovorene uslove saradnje.

Prethodnih dana se pisalo da će kompletan posao iznositi gotovo 150 miliona evra, a kada se ima u vidu da će Laciju na ime obeštećenja pripasti oko 40 miliona, jasno je koliko ide na račun srpskog fudbalera. Vjeruje se da je Sergej potpisao višegodišnji ugovor, možda čak i na četiri i po godine, pa bi za taj vremenski period mogao da dobije gotovo 100 miliona evra, odnosno oko 20 miliona evra po sezoni!

Podsjećamo, Al Hilal iz Saudijske Arabije biće četvrti profesionalni klub u karijeri srpskog ofanzivca. Nakon debitantske sezone u dresu Vojvodine i godinu dana u belgijskom Genku prešao je u Lacio, gdje se zadržao punih osam sezona. Za to vrijeme je osvojio Kup Italije i dva Superkupa, a trofej u Kupu Srbije osvojio je i sa Vojvodinom na početku karijere. Popularni SMS ima medalju sa Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina i Svjetskog prvenstva do 20 godina, kao brojna individualna priznanja u italijanskom fudbalu.

Za mlađe kategorije Srbije odigrao je gotovo 40 mečeva, dok je dres A tima obukao 43 puta. Između ostalog, sa reprezentacijom Srbije ima i dva nastupa na svjetskim prvenstvima. Odigrao je svih šest mečeva tokom Mundijala 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru.

