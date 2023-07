Zrinjski očekuje pobjedu i prolaz! Rendulić i Bilbija nemaju dilemu: Imamo kvalitetniju ekipu od Jermena

Fudbaleri Zrinjskog u utorak od 20 časova igraju protiv jermenskog Urartua revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

U prvoj utakmici, mostarski tim je slavio u Jermeniji pogotkom u 89. minutu kada je mrežu domaćina pogodio Matej Senić, ali strateg "plemića" Krunoslav Rendulić smatra da pitanje prolaska u narednu rundu nije riješeno.

"Vaša brojnost (novinara, prim.aut) pokazuje da je ova utakmica izuzetno bitna, kao što i jeste. Imamo prednost iz prve utakmice od 1:0. Ništa nije gotovo, imamo blagu prednost, to je jasno, ali prva utakmica je pokazala ono što smo znali - u pitanju je ekipa koja je dobra, koja ima puno dobrih pojedinaca. To je tim koji je prošle godine sa pet-šest bodova viška završio ispred Pjunika, koji je prethodne sezone igrao Konferencijsku ligu. Sve to pokazuje da nas čeka izuzetno zahtjevan meč, kakav je bio i prvi, ali mi vjerujemo u sebe, vjerujemo da imamo veći kvalitet i naš cilj je u sutrašnjoj utakmici pobjeda i prolaz", rekao je Rendulić na konferenciji za štampu.

Izvor: YOUTUBE/HŠK Zrinjski Mostar

O protivniku je govorio u superlativima.

"To je ekipa koja teži nadigravanju, kod njih nema panike, tačno znaju šta rade, izuzetno su organizovani sa puno dobrih pojedinaca. Mogu biti opasni, a za nas je olakšavajuća okolnost što im se povrijedio Jaja Sanogo pa sigurno neće igrati par sedmica.. Imaće opciju manje u napadu, što je dobro za nas, ali mi moramo biti fokusirani na sebe, svoju igru i kvalitet, koji bez sumnje posjedujemo. I sa takvim stavom izaći na teren, dobiti utakmicu i proći dalje".

Rendulić je dodao da će gosti vjerovatno igrati napadčki u Mostaru s obzirom da nemaju drugog izbora nakon poraza u prvoj utakmici. Ali...

"Ne vjerujem da će srljati i ići grlom u jagode, to sigurno ne, ali biće napadački orjentisani. To svakako, a na nama je da odgovorimo na taj izazov".

Prema njegovim riječima, najvjerovatnije će zbog povrede revanš propustiti Matija Malekinušić.

"Teško će konkurisati za sutrašnju utakmicu, svi ostali su zdravi i na dispoziciji. Zato samo planiramo tu da mijenjamo, ali vidjećemo još na treningu. Naša prednost je što mislim da smo kvalitetnija ekipa ne umanjujući kvalitet protivnika koji je evidentan. Činjenica je da smo dali gol iz prekida, s kojim oni imaju problema i u domaćem prvenstvu. Istina je da smo mi u fazi stvaranja, od prošlog ljeta je stiglo sedam novih igrača, što znači da je u pitanju potpuno nova ekipa. Nama će isto trebati vremena da stvari sjednu na svoje mjesto. Na dobrom smo putu i nadam se da ćemo nastaviti kao i do sada".

Izvor: YOUTUBE/HŠK Zrinjski Mostar

Kapiten mostarske ekipe, Banjalučanin Nemanja Bilbija istakao je da jedva čeka sutrašnju utakmicu i zbog povratka na stadion "Pod Bijelim brijegom", koji je renoviran.

"Znamo kakva je evropska atmosfera na našem stadionu, s pobjedom u prvom meču smo došli do još većeg samopouzdanja i spremno dočekujemo revanš. I njima i nama je prethodni duel bio možda najvažniji, a istovremeno prvi jer igramo kvalifikacije za Ligu šampiona. Osjetili smo ih na terenu, imaju dobre pojedince, evo ja sam igrao protiv dvojice defanzivaca koji su jako dobri i smireni. S te strane moramo biti oprezni, dobro ući u utakmicu i pokušati što prije da postignemo pogodak i odvedemo meč na naš mlin. Jako je bitno da prođemo dalje i imamo svoj put u drugo kolo i dalje. Ako budemo dobili i minimumn prilika, zgrabićemo je ove godine", naglasio je Bilbija.

Utakmica se igra u utorak od 20 časova uz direktan prenos na Areni sport, a sudiće je Danac Peter Kjersgard-Andersen.