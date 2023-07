"Izgledali smo dobro kao ekipa!" Trener Zrinjskog nakon velike pobjede u Jerevenu: Idemo utabanom stazom, pa da potraje!

Krunoslav Rendulić oglasio se nakon trijumfa svoje ekipe u jermenskoj prestonici, u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Fudbaleri Zrinjskog napravili su u Jerevanu veliki korak ka drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sedam puta Mostarci nisu uspijevali da preskoče prvu prepreku, ali su sada na jako dobrom putu da prekinu tu negativnu tradiciju.

U jermenskoj prestonici savladali su Urartu golom Mateja Senića iz 89. minuta i stigli na korak od druge runde, gdje bi se sastali sa pobjednikom dvomeča slovačkog Slovana i luksemburškog Svifta.

"Prije svega, čestitke igračima na jako dobroj predstavi, pogotovo u prvom poluvremenu, i na zasluženoj pobjedi. U prvom poluvremenu smo kontrolisali događaje na terenu i šteta je što nismo postigli gol, a imali smo stvarno dobrih prilika za to. Drugo poluvrijeme, rekao bih, bilo je podjednako, do našeg gola. Postigli smo gol iz prekida, u analizi smo i naglasili da su oni loši u bočnim prekidima. Na taj način smo upravo i postigli gol i onda naravno da domaćin ide na sve ili ništa. U tim posljednjim minutima smo bili u podređenom položaju, tu smo dosta patili, ali smo se izvukli. Izvukli smo se iz razloga jer je ekipa od prvog momenta išla maksimalno, borbeno, vjerovali su do posljednje sekunde, bili su predani i na kraju te sreća pomazi. Treba pohvaliti navijače koji su došli u lijepom broju, nije baš bilo blizu", rekao je poslije utakmice u Jerevanu trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić za klupski jutjub kanal.

Ističe, međutim, da još uvijek ništa nije gotovo.

"Prvo poluvrijeme smo dobili 1:0, ostaje drugo poluvrijeme u Mostaru, ali nadamo se da ćemo se na kraju radovati."

Nije htio stručnjak iz Vinkovaca da bilo kojeg igrača ističe u prvi plan nakon velike pobjede.

"Svi su bili dobri, neko malo više, neko malo manje, ali svi su dali maksimum i to je ono što je bitno. Izgledali smo dobro kao ekipa, to nas je i dovelo do uspjeha prošle godine, zaista smo izgledali kao ekipa. Nastavljamo utabanom stazom i nadamo se da će to potrajati."

Na kraju, Rendulić je pohvalno govorio o samom rivalu.

"Imali smo i prije dosta informacija, ali nije to isto dok ih ne osjetiš na terenu. Potvrdili su ono što smo mislili, što smo znali, što smo jasno i glasno rekli – da je to dobra ekipa koja teži igri, nadigravanju, koja ima 4-5 jako dobrih pojedinaca. Neće nam biti lako u revanšu, ali vjerujem u sebe, naš kvalitet i prolaz u naredno kolo", zaključio je Rendulić.

Revanš utakmica igra se 18. jula u Mostaru od 20.30 časova, uz direktan prenos na TV Arena sport.

