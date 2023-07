Šta je u odjavi meča rekao trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić?

Izvor: HŠK Zrinjski Mostar

Prvi put u istoriji kluba, Zrinjski je uspio da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Mostarci su nakon drame, "plesa po žici" i izvođenja penala uspjeli da eliminišu Urartu, koji se pokazao kao veoma kvalitetna ekipa, što je u odjavi meča rekao i trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić.

"Navijači su potcjenjivački nastrojeni prema Jermeniji, nije to baš tako. Srećni smo, zadovoljni zbog pobjede. Drago mi je da smo prvi put u istoriji kluba ušli u drugo kolo, ova generacija je nekako predodređena da ispisuje istoriju kluba", rekao je Rendulić za TV Arena sport.

Kada je riječ o samoj utakmici...

"U prvom poluvremenu smo totalno dominirali. Jesmo napravili jednu grešku gdje nas je Marić iščupao, ali generalno mislim da smo u prvom poluvremenu bili dosta bolji. Drugo poluvrijeme smo iz nekih objektivnih razloga pali. Morate da znate da Ćuže nije trenirao mjesec i po dana, da je Stanić došao kod nas iz šest mjeseci i više neigranja. Tu smo energetski pali, probali smo izmjenama podići energiju, ali na našu žalost, nismo uspjeli. Urartu je zasluženo postigao drugi gol, izjednačili smo u produžetku iz jedanaesterca. Opet smo napravili jednu krupnu grešku za 2:3 i otišli u penale. Drago mi je da smo prošli, jeste bilo dramatično da dramatičnije ne može, ali bože moj, prošli smo."

Vidi opis Trener Zrinjskog nakon plasmana u DRUGO kolo LŠ: Ova generacija je predodređena da ispisuje ISTORIJU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HŠK Zrinjski Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: HŠK Zrinjski Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: HŠK Zrinjski Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: HŠK Zrinjski Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: HŠK Zrinjski Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: HŠK Zrinjski Mostar Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: HŠK Zrinjski Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: HŠK Zrinjski Br. slika: 11 11 / 11

Da li se u ekipu uvukao strah nakon primljenih pogodaka na kraju drugog poluvremena i prvog produžetka?

"Teško je to objasniti, sigurno da je psihološki momenat tu uticao s obzirom na to da smo mi očekivali prolaz. Željeli smo da napravimo taj iskorak u Evropi. Jednostavno, sigurno je to sputalo igrače, ali na kraju im moram čestitati. Zaista, do posljednjeg kraja nisu odustajali, vjerovali su do posljednjeg momenta, čak i kad smo promašili penal, nije to bilo izgubljeno. Izvukli smo se, bilo je vremena, tako da na kraju mislim da smo zasluženo prošli dalje."

Izvor: YOUTUBE/HŠK Zrinjski Mostar

Hrvoje Barišić prošle godine protiv Slovana u plej-ofu nije iskoristio penal u ovom ruletu, sad mu se sreća osmjehnula...

"Sreća, ja ne znam da je on promašio penal, pa sam ga odredio za petog izvođača, naravno uz njegovu saglasnost", rekao je Rendulić, čiju ekipu u drugom kolu očekuje okršaj sa boljim iz dva duela Slovana (Slovačka) i Svifta (Luksemburg). Prvi meč, igran u slovačkoj prestonici, završen je rezultatom 1:1.

"Nemam favorita, ali moram priznati da sam pogledao malo prvu utakmicu u Bratislavi i čini mi se da je Slovan kvalitetnija ekipa", zaključio je Rendulić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!