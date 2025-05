Umalo tuča na Oklahoma - Denver: Jokića provociraju i biju, a samo jedan saigrač ga branio

Pogledajte kako je umalo došlo do tuče na meču Oklahome i Denvera kada je jak faul bio na Nikoli Jokiću, a samo jedan njegov saigrač je stao da ga brani.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je doživio istorijski debakl protiv Oklahome (149:106), a Nikola Jokić odigrao je jednu od svojih najlošijih plej-of utakmica u karijeri. Jokić je isključen krajem treće četvrtine zbog šest faulova, nakon što su domaći košarkaši uspjeli da ga isprovociraju da napravi prekršaj u napadu, pošto su u svakom posjedu insistirali na kontaktu sa njim.

To je očigledno bila taktika od samog početka utakmice u koju je Jokić ušao sa nedovoljno dobrom energijom i umoran, a to su i te kako znali da iskoriste igrači Oklahome koji su ga provocirali kada god su to mogli.

Tako je i u prvoj četvrtini moglo da dođe do ozbiljne tuče na terenu kada je u jednom posjedu Džejlin Vilijams gurao Jokića sa leđa i napravio je jak faul, kada se "zakuvalo". Samo jedan saigrač Nikole Jokića, veteran Rasel Vestbruk, stao je u njegovu zaštitu i tu je odmah tražio Vilijamsa da porazgovara sa njim o tome, a na kraju su se sudije umiješale i spriječile da dođe do ozbiljnog fizičkog sukoba. Pogledajte kako je to izgledalo:

Russell Westbrook the vampire standing up for his teammate Nikola Jokic.pic.twitter.com/MjGs8FBYT6 — Beastbrook (@Beastbr00k0)May 8, 2025



Taj njegov potez, inače pri rezultatu 34:13 za Oklahomu, uopšte nije razmrdao ostale igrače Denvera koji su odigrali takođe vrlo loše utakmice, ali ako je za utjehu - i dalje imaju povoljnu situaciju u ovoj seriji jer je rezultat sada 1:1.

Podsjetimo, Nikola Jokić je meč završio sa 17 poena, osam skokova i šest asistencija, a samo je Vestbruk bio efikasniji od njega u timu Denvera sa 19 poena. Naredni meč inače igra se već u noći između petka i subote i to od 4 ujutru, ovoga puta na parketu navijača Denvera.