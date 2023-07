Poginuli otac i stric, majka doji sestru i plače! Potresna ispovijest bivšeg fudbalera Zvezde - suze same kreću!

Srpski fudbaler i doskorašnji defanzivac Crvene zvezde Radovan Pankov prvi put otvoreno pričao o velikoj tragediji u njegovoj porodici.

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Radovan Pankov (27) po prvi put je ispričao svoju tešku životnu priču. Šampion svijeta sa Mundijalita na Novom Zelandu, učenik Vojvodinine škole i veliki navijač Zvezde preživio je veliku tragediju dok je bio dječak - kada je imao samo 11 godina u saobraćajnoj nesreći su živote izgubili njegovi otac i stric.

Tragedija koja je zadesila porodicu Pankov bila je užasna, a dječaku koji je tek počeo da se zaljubljuje u fudbal stvorila je slike kojih se i danas prisjeća. Iako je bio mali, Radovan Pankov se sjeća dana pred i nakon pogibije oca i strica, nekadašnjih fudbalera i kasnije uspješnih igrača malog fudbala, koji su nakon termina i priprema za turnir poginuli u saobraćajnoj nesreći. O tome je u televizijskoj emisiji govorio glumcu i voditelju Milanu Kaliniću...

"Sjećam se, kako se ne sjećam... Te noći pogotovo", rekao je Radovan Pankov tokom gostovanja na televiziji "K1", pijre nego što je Milan Kalinić nastavio: "Ja sam inače čuo za tvog tatu i za tvog strica da su bili momčine, da su ih svi voljeli, da su bili drugari pravi, mangupi, šmekeri, da su dobro igrali mali fudbal."

Radovan Pankov se zahvalio na lijepim riječima, pa nastavio:

"Ne volim da pričam o njima zato što sam težak na suzama i ne volim da neko osjeti tu moju 'slabost'. Oni su te večeri, imali su običaj da sa svojom ekipom u selu igraju mali fudbal, kada su već ušli u neke godine. U selu ima ozbiljna hala, velika, sa dobrom podlogom i tamo su igrali termin. Mi smo tada živjeli u Novom Sadu, a to je selo iz kojeg su moj tata, moj stric, pa i ja iako sam rođen u Novom Sadu. Putovali su tamo i vraćali su se kućama, išli su jednim kolima. Poslije termina su ostali na trećem poluvremenu, vjerovatno su popili koju čašicu više iako ne smatram da je to uzrok njihove pogibije. Tata je stvarno mnogo putovao, pored tih termina je imao firmu u Bačkoj Palanci, znao je taj put kao svoj džep. Kažu njegovi drugari koji su to jutro došli na lice mjesta da je bilo puno leda, da je bilo klizavo, to je bilo 29. decembra. Desilo se ono što nije trebalo da se desi, najgore. Šta da radiš, takav je život. Sjećam se, skupio sam neki džeparac, tata je volio da nosi košulje i ja sam poslije fudbala sa društvom otišao da mu kupim košulju. Čuli smo se poslije toga, rekao sam da smo mu spremili novogodišnji poklon, ja sam ga zvao, on se javio i rekao da se vidimo ujutru i da će možda doći malo kasnije", ispričao je defanzivac.

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde po prvi put se javno prisjetio i jednog od najtežih trenutaka u životu.

"Bilo je oko 11, pola 12. Ja legnem da spavam i kao ono... Kao kroz maglu onako, nisam se ja budio, ali kasnije skontam da nisam sanjao nego da sam čuo glasove i interfon. Ustao sam ranije da odem u toalet, puna soba ljudi. Jezivo! Sad mi slike naviru, sjećanja,... Svi ćute, zamuckuju, poneko plače, ja tražim mamu i nema je. Deda mi prilazi i slaže me, naravno. Kaže šta se desilo, ali kaže da im se obojici bore za život. Ja tu poludim. Bio sam mali, ali ne mogu ni ja sada da prevarim mog Miloša koji ima dvije godine, a ne oni tada mene koji sam imao 11. Pitao sam 'Što plačete svi, kaži šta se desilo' i on mi je onda rekao. Srušio mi se cijeli svijet. Odem da vidim gdje je mama, htio sam da podijelim te trenutke sa njom, a ona doji malu sestru i plače. To je scena koja mi je ostala urezana za cijeli život. I ništa onda, šta da radiš? Taj prvi period je bio najgori. Mene su moji odmah poslali u Bačku Palanku kod drugih babe i dede, tamo smo bili dok se ta ceremonija sahrane dešavala. Nje se, pravo da ti kažem, ni ne sjećam", rekao je kroz suze Radovan Pankov.

Podsjećamo, dugogodišnji defanzivac Crvene zvezde nedavno je pojačao Legiju iz Varšave, gdje je dao jednu neobičnu izjavu. Prije toga je šest mjeseci nastupao za Čukarički kao pozajmljeni fudbaler, a između Vojvodine u kojoj je ponikao i Crvene zvezde za koju navija nastupao je za Ural, AEK iz Larnake i niški Radnički.

