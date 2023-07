"Sedmica" Sutjeske završila karijeru! 550 utakmica, 177 golova - sad je došlo vrijeme za oproštaj (FOTO)

Dejan Rašević stavio je tačku na bogatu fudbalsku karijeru.

Prijateljskom utakmicom u Foči između Sutjeske i mostarskog Veleža (0:2), od aktivnog igranja fudbala oprostio se Dejan Rašević, fočanski fudbaler koji je u 22 godine dugoj karijeri nastupao za brojne klubove u Premijer ligi BiH i Prvoj ligi Srpske.

Na istom mjestu gdje je 2001. godine debitovao za prvi tim Sutjeske, Rašević je stavio tačku na impozantnu fudbalsku karijeru.

Sedmica Sutjeske, u susretu sa svojim nekadašnjim klubom iz Mostara odigrao je prvih sedam minuta, a onda je uslijedio zvaničan oproštaj.

Uz zagraljaje i pozdrave sa igračima oba tima, te aplauze sa tribina, Rašević je u suzama napustio travnjak.

Za uspomenu na igračke dane, Rašević je od svog matičnog kluba dobio uramljeni dres sa brojevima sedam i 350, a od Veleža uramljeni dres sa brojem 22.

U svojoj bogatoj karijeri, u seniorskom fudbalu Rašević je odigrao 550 utakmica i postigao 177 golova. U Fudbalskom klubu Sutjeska, u kojem je nekoliko sezona nosio i kapitensku traku, ovaj vrsni golgeter za prvi tim je odigrao 350 utakmica i postigao 117 golova.

U sezoni 2011/12. Rašević je izabran u najbolju postavu Premijer lige BiH i bio najbolji strijelac bh. prvenstva.

Rašević, koji je karijeru završio u 40. godini, rekao je da je svaki kraj tužan, ali da je istovremeno veoma srećan jer je iza sebe ostavio velika djela.

"Fudbalu sam dao mnogo, mislim da mi je to fudbal i vratio. Što se tiče Fudbalskog kluba Sutjeska, od početka je to sve uzajamnom ljubavlju funkcionisalo - ovaj klub me je vinuo i mnogo mi dao i gledao sam da mu vratim na najbolji način. Mislim da sam to i ostvario, tako da mogu biti srećan. Nijednu mrlju na svom imenu i prezimenu nemam, tako da kad sve sagledam mogu biti preponosan", istakao je Rašević.

Srećan je što je mostarski Velež, jedan od velikih klubova za koje je nastupao, bez pogovora prihvatio poziv da uveliča njegov oproštaj, i to na samo deset dana pred početak takmičenja u Premijer ligi BiH.

"To je dokaz kakav sam trag ostavio u Mostaru. Zahvaljujem im i želim Veležu da ostvari sve zacrtane ciljeve u narednoj sezoni. Nosio sam taj dres, znam koliko je težak, imao sam sreće, znanja i kvaliteta da budem dio tog velikog kluba", naveo je Rašević.

Prisjećajući se okršaja iz Premijer lige BiH, Rašević je rekao da je bilo mnogo važnih utakmica kada su se borili za izlazak u Evropu, pa se dešavalo da, kada se izbore, ne dobiju licencu, ali da mu je u posebnom sjećanju ostao meč između Slavije, čiji je dres tada nosio, i tuzlanske Slobode.

"Posljednje kolo, bila nam je potrebna pobjeda od dva gola razlike da ostanemo u ligi i dobili smo Slobodu 2:0. U tom trenutku ta utakmica je bila kao utakmica za titulu", prisjetio se Rašević.

"Posljednje kolo, bila nam je potrebna pobjeda od dva gola razlike da ostanemo u ligi i dobili smo Slobodu 2:0. U tom trenutku ta utakmica je bila kao utakmica za titulu", prisjetio se Rašević.

Posljednjih nekoliko sezona igrao je u svom matičnom klubu, gdje je i počeo karijeru, a od maja prošle godine smanjivao je intenzitet nastupa da bi postepeno, bez naglog prekida, igranje priveo kraju.

Rašević je završio igračku karijeru, ali ostaje u fudbalu i Sutjesci, kao trener mlađih selekcija.

"Liga Republike Srpske je više razvojna liga, idealna za mlade igrače, i Sutjeska treba da se fokusira na svoj igrački kadar. Mladi igrači u Foči imaju sve uslove, treba da dodaju brzinu više, da više žele, više uče, da dobiju priliku da odu u jedan ovakav klub poput Veleža. Ja sam kroz svoju karijeru predstavljao i svoj grad, tako da, vjerujem, da su u klubovima za koje sam nastupao vrata otvorena za talentovane igrače iz Foče", rekao je Rašević, koji je zahvalio načelniku opštine Foča Milanu Vukadinoviću, direktoru Studentskog doma Daliboru Pljevaljčiću i predsjedniku Fudbalskog kluba Sutjeska Darku Vojvodiću što su pomogli da klub iz Mostara prvi put dođe u Foču i da sve protekne u najboljem redu.

Tokom bogate karijere, Dejan Rašević je nastupao i za Radnik, Leotar, Slaviju, Borac, Velež i Drinu.

Kapiten Veleža Denis Zvonić, nekadašnji saigrač Dejana Raševića, o fočanskom fudbaleru ima samo najljepše riječi.

"Jedan iskren, pozitivan momak, za primjer, pogotovo nama mlađima koji smo tada dolazili u Velež davao je samo najbolje primjere. Publika u Mostaru pamtiće ga i po golovima i po požrtvovanosti", rekao je Zvonić.

Šef stručnog štaba Veleža Nedim Jusufbegović istakao je da mu je drago što su dobili priliku da uveličaju oproštaj svog nekadašnjeg igrača.

"Veliki profesionalac, čovjek sa jasnim stavom i velikom odlučnošću i sigurno da može biti ponosan na svoju karijeru. Uklopila nam se utakmica u naš plan, tako da smo ovu svečanost uklopili u naš pripremni period, zbog čega smo srećni. Sutjeska se potrudila da nam bude dobar domaćin. Veliko hvala i nadam se da je ovo bilo na obostrano zadovoljstvo", naveo je Jusufbegović.

Kapiten Sutjeske Nikola Mojović rekao je da je Dejan Rašević veliki profesionalac koji je ostavio dubok trag u svim klubovima za koje je igrao, te da može da bude uzor mlađim igračima kako jedan fudbaler treba da se ponaša.

