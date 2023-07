EVO ŠTA JE PROBLEM SA ZVEZDOM I LATE LATOM: Nije odbio crveno-bijele, kompleksnije je! Marin: Mi nismo odustali...

Marko Marin govorio je o potencijalnom angažovanju Emanuela Late Lata.

Tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin potvrdio je tokom gostovanja na TV Prva da su preostali još samo sitni detalji i klub će promovisati još dvojicu novih igrača - Miloša Degeneka i Uroša Kabića. I to nije kraj! Marin je otkrio da uprkos dolasku talenta iz Vojvodine, to ne znači je Crvena zvezda odustala od transfera Emanuela Late Lata. U jednom trenutku činilo se da je sve završeno, pa da je posao propao, ali u Zvezdi ne odustaju...

"Crvena zvezda želi najtalentovanije i najbolje mlade domaće igrače u svojim redovima i ja smatram da je Kabić jedan od njih. Već ove sezone bi Zvezdi mogao da donese klubu. Blizu smo transfera, nadam se da ćemo to završiti, ali to na kraju nema veze sa Emanuelom Late Latom", kazao je Marko Marin.

"Da li je propao tranasfer? Vidjećemo, narednih dana i nedjelja, nije do igrača i do nas, to je problem oko agenata i Atalante i ne možemo na to da utičemo. Pratili smo ga, bili u pregovorima, vidjećemo da li će se realizovati, još je to aktuelno i mislim da bi nam dosta značio. Eksplodirao je u prošloj godini, sada je u piku karijere, pa smo gledali u posljednjoj godini da dovedemo igrače koji su u piku i koji su krenuli da igraju dobro. Vidjećemo šta će se desiti", naglasio je direktor Zvezde.

Marko Marin je pripreme ocijenio kao veoma uspješne i naveo je da je zadovoljan kako je Bahar za sada "zategao" ekipu, dodavši da je rukovodstvo dugo željelo da ga dovede za trenera jer su proijcenili da se njihove filozofije poklapaju. Za sada, ispostavlja se da je to bio pun pogodak.

"Trener ima svoju ideju i birali smo trenera da ima filozofiju, ideju i viziju koju ima Crvena zvezda i to želimo da vidimo na terenu. Radio je na taktici, malo smo promijenili stil, vidi se da je to brže i modernije, pa se nadam da ćemo tako nastaviti jer momci super treniraju i vidjećemo šta će biti kad krene prvenstvo", naveo je Marin i poručio da se vidi velika želja za pobjedom, pošto Bahar "lupa rekete" kada izgubi od njega i Savića u tenisu.

"Vidi se da je igra brža i da smo dobili dosta novih igrača koji su fizički bolji i spremniji, a najveća razlika je u kvalitetu. Uvijek smo mi imali najbolju ekipu prethodnih godina, ali uvijek Zvezda gleda gdje možemo da napredujemo i mi smo daleko najbolja ekipa bili u Superligi, a u Evropi smo tražili šta je to što još možđemo da poboljšamo i približimo se top ekipama. To je taj faktor brzina i fizička moć. Podmladili smo ekipu i sada imamo dosta mladih igrača i to se uklapa u trenerovu viziju", zaključio je Marin i potvrdio da Dragović ostaje.

