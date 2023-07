Zvezda nije htjela da pomjerimo utakmicu! Vojvodina mora na "Marakanu", Batak se oglasio

Vojvodina vjeruje u prolaz protiv Apoela, a prije toga će morati na meč protiv Zvezde, iako je to htjela da pomjeri.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je izgubila na startu dvomeča protiv Apoela 1:2, a trener Radoslav Batak rekao je poslije meča da je njegov tim na početku možda previše "poštovao" protivnika.

"Možda iz razloga što igramo na njihovom terenu, a možda i što posjeduju ogromno iskustvo igranja u evropskim takmičenjima. Međutim, kasnije smo pronašli ritam i zaista nemam šta da zamjerim svojim igračima na igri u drugom poluvremenu. Pri rezultatu 1:1 primili smo gol iz neke nesmotrenosti i nedostatka iskustva. Ali, ono što nas raduje, jeste to da ako budemo igrali kao u drugom poluvremenu, vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata i plasmana u narednu rundu" rekao je Radoslav Batak.

Vojvodina je na Kipru primila golove poslije kiksa defanzivaca i poslije "poklona" svog golmana, a sa druge strane je nakratko izjednačila pogotkom glavom Dejana Zukića u 55. minutu. Poslije tog poraza, Voša se vraća kući na pripremu za gostovanje Zvezdi tokom vikenda u 1. kolu Superlige, poslije čega će se ponovo potpuno usmjeriti ka Apoelu i utakmici u četvrtak.

Batak je najavio i da će "lale" biti jače za Asmira Kajevića i Filipa Malbašića, kao i za novog napadača. Batak je na tom mjestu otkrio i da je Vojvodina htjela da pomjeri meč trenutno zakazan za nedjelju, ali da joj se "nije izašlo u susret"

"Ni kao igrač, ni kao trener, nisam nikad igrao smanjenim intenzitetom i ne znam tako da postupim. Za revanš nam se vraćaju Kajević i Malbašić, a dobili smo i novog napadača, nadamo se da će to biti i zvanično i naravno da će svježiji igrači dobiti šansu i da ćemo biti spremniji. Raspored je težak, ali tako je kako je, htjeli smo da pomjerimo utakmicu, nije nam se izašlo u susret", rekao je Batak.

Trener Voše osvrnuo se i na detalje koji bi mogli da donesu prevagu u revanšu.

"Na našem stadionu slijedi tek drugo poluvrijeme i moramo da iskoristimo taj prostor između linija i da budemo kvalitetniji u završnici. Večeras smo imali tri situacije iz koje nismo postigli gol, to je mnogo protiv ovakvog protivnika, a uz to smo imali i jednu preko Čumića u prvom poluvremenu. To znači da smo samo polovinu naših pravih šansi iskoristili, imali bismo još dva gola. Kada analiziramo ovaj meč, vidjećemo šta možemo da uradimo više. Gol iz prekida je nešto što je naša boljka i to hoćemo da popravimo. Navijači su bili i danas uz nas i naravno da će oni biti i naš adut na našem 'Karađorđu'", rekao je Batak.

Revanš će biti odigran narednog četvrtka u Novom Sadu.